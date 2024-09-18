  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Перишич перейдет в ПСВ свободным агентом. Гаттузо отстранил хорвата в «Хайдуке» за то, что он винил партнеров в плохой игре
4

Перишич перейдет в ПСВ свободным агентом. Гаттузо отстранил хорвата в «Хайдуке» за то, что он винил партнеров в плохой игре

Иван Перишич продолжит карьеру в чемпионате Нидерландов.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, вингер сборной Хорватии на правах свободного агента подпишет контракт с ПСВ до конца сезона.

Сегодня 35-летний футболист прошел медобследование для нового клуба.

Во второй части прошлого сезона Перишич выступал за «Хайдук». В августе главный тренер команды Дженнаро Гаттузо отстранил хорвата на неопределенный срок за критику партнеров по команде – вскоре после этого Иван покинул клуб.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер Фабрицио Романо
logoДженнаро Гаттузо
logoвысшая лига Нидерланды
logoПСВ
logoСборная Хорватии по футболу
logoвысшая лига Хорватия
logoХайдук
возможные трансферы
logoИван Перишич
Фабрицио Романо
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Соболев после 2:0 с «Рубином»: «Всех с победой и спасибо за поддержку 💙🤍»
1 минуту назад
Тебас о словах Родри про забастовку игроков из-за плотного календаря: «Поддерживаю – дело не только в здоровье 70 топ-игроков, но и в балансе отрасли. У одних будет 6 Ferrari вместо 5, а у других пострадают семьи»
28 минут назад
Дима Билан выступит перед матчем «Зенит» – «Факел». Встреча пройдет 21 сентября в Петербурге
515 минут назадФото
Вилья о Ямале: «Сравнивать его с Месси – ошибка, то же касается Холанда, Мбаппе и любого игрока. Ламин – уникальный, мы не знаем, где его предел»
1031 минуту назад
Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. ЦСКА против «Краснодара», «Динамо» Москва сыграет с «Динамо» Махачкала, «Акрон» примет «Факел»
29831 минуту назад
«Куртуа – лучший вратарь, которого я когда-либо видел». Канисарес о голкипере «Реала»
1244 минуты назад
Кейн о рекорде по голам в ЛЧ среди англичан: «Приятно, Руни – один из величайших игроков. Я впервые забил три пенальти в матче, но любая помощь команде важна»
645 минут назад
Беллингем о «Реале»: «В соцсетях пытаются создать негатив между мной, Мбаппе, Родриго и Винисиусом. Но мы друзья на поле и вне его»
14сегодня, 10:55
Вингер «Тоттенхэма» Джонсон подвергся оскорблениям в инстаграме после 0:1 от «Арсенала» и удалил аккаунт
10сегодня, 10:38
Рюдигер о 3:1 со «Штутгартом»: «Первый тайм был недостоин «Реала», но мы изменили ситуацию. Готов играть за «Мадрид» даже на одной ноге»
13сегодня, 10:36
Ко всем новостям
Последние новости
Агент Дивеева: «В контракте Игоря есть опция для европейских клубов – согласие ЦСКА отпустить его на определенных условиях»
230 минут назад
LEON Вторая лига А. «Химик» против «Краснодара-2»
51 минуту назад
Индзаги о матче с «Ман Сити»: «Это один из худших возможных соперников, очень организованная команда. «Интер» должен провести выдающийся матч, игроки это понимают»
5сегодня, 10:09
Судья Кавана сказал Райсу, что ему «не нравится это правило», удаляя хавбека «Арсенала» за откидку мяча с «Брайтоном»
8сегодня, 10:00
Лига чемпионов Азии. «Ульсан» против «Кавасаки», «Шанхай Порт» сыграет с «Дарулом»
20сегодня, 10:00Live
В Казани пройдет международный детский турнир «Кубок Востока» с 20 по 22 сентября
сегодня, 09:47
«Брюгге» – «Боруссия». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
3сегодня, 08:16
Чемпионат Испании. «Бетис» примет «Хетафе»
2сегодня, 08:05
«Манчестер Сити» – «Интер». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
4сегодня, 07:58
Директор «Акрона» Задоян о Дзюбе: «Договорились очень быстро. Его уровень не поддается сомнению. Артем сохраняет очень сложные и важные мячи для команды»
4сегодня, 07:50