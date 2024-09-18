Перишич перейдет в ПСВ свободным агентом. Гаттузо отстранил хорвата в «Хайдуке» за то, что он винил партнеров в плохой игре

Иван Перишич продолжит карьеру в чемпионате Нидерландов.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо , вингер сборной Хорватии на правах свободного агента подпишет контракт с ПСВ до конца сезона.

Сегодня 35-летний футболист прошел медобследование для нового клуба.

Во второй части прошлого сезона Перишич выступал за «Хайдук ». В августе главный тренер команды Дженнаро Гаттузо отстранил хорвата на неопределенный срок за критику партнеров по команде – вскоре после этого Иван покинул клуб.