Перишич перейдет в ПСВ свободным агентом. Гаттузо отстранил хорвата в «Хайдуке» за то, что он винил партнеров в плохой игре
Иван Перишич продолжит карьеру в чемпионате Нидерландов.
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, вингер сборной Хорватии на правах свободного агента подпишет контракт с ПСВ до конца сезона.
Сегодня 35-летний футболист прошел медобследование для нового клуба.
Во второй части прошлого сезона Перишич выступал за «Хайдук». В августе главный тренер команды Дженнаро Гаттузо отстранил хорвата на неопределенный срок за критику партнеров по команде – вскоре после этого Иван покинул клуб.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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