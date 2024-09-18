У «Ливерпуля» 4 победы в 4 матчах ЛЧ с «Миланом» и «Интером» на «Сан-Сиро» – лучший гостевой результат на этом стадионе в истории турнира

У «Ливерпуля» 4 победы в 4 матчах ЛЧ с «Миланом» и «Интером» на «Сан-Сиро».

Английский клуб обыграл «Милан» (3:1) в гостевом матче 1-го тура Лиги чемпионов УЕФА.

У команды стало 4 победы в 4 матчах турнира на стадионе «Сан-Сиро ». В 2008 году был обыгран «Интер» (1:0), в 2021-м – «Милан » (2:1), в 2022-м – «Интер » (2:0).

«Ливерпуль » – единственный клуб в истории ЛЧ, имеющий стопроцентный гостевой результат на «Сан-Сиро» при количестве матчей более одного.