Чемпионат Шотландии. «Селтик» разгромил «Рейнджерс» – 3:0. У светло-синих лишь 1 победа в 13 последних дерби

Теги высшая лига Шотландия Селтик Рейнджерс результаты Футбол

«Селтик» победил «Рейнджерс» (3:0) в главном дерби Шотландии.

«Селтик», таким образом, проиграл лишь одно из 13 последних дерби во всех турнирах (9 побед и 3 ничьих). Поражение было в мае 2023-го – 0:3.

«Селтик» Брендана Роджерса с 12 очками после 4 матчей лидирует в турнирной таблице. У «Рейнджерс» 7 баллов, они идут на третьем месте.

Селтик – Рейнджерс 3:0 (2:0, 1:0)
Дата проведения
1 сентября, 14:30, «Селтик Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 17 Маэда, 2:0 – 40 Фурухаси, 3:0 – 75 Макгрегор.
СелтикШмейхель, Тэйлор, Скейлз, Картер-Викерс, Джонстон, Хатате (Маккоуэн, 77), Макгрегор, Паулу Бернарду (Энгельс, 62), Маэда, Фурухаси (Ида, 77), Кюн (Форрест, 72).
РейнджерсБатленд, Витал, Проппер (Балогун, 80), Суттар, Тавернье, Стерлинг (Раскин, 80), Диоманде (Лоуренс, 58), Баррон, Черны (Игаман, 80), Матондо (Маккосланд, 38), Дессерс.
Предупреждения:
Витал (19), Диоманде (21), Джонстон (21), Стерлинг (37), Дессерс (67), Лоуренс (68), Кюн (71), Тэйлор (89), Энгельс (90+2).

Таблица чемпионата Шотландии

4 комментария
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Селтик сейчас очень силен
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9 жёлтых карточек, матч как обычно был боевым, несмотря на счёт )
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Шмейхель прям решил испытать кучу разных чемпионатов - Лестер, Ницца, Андерлехт, Селтик - его 4 сезона последних. Путешественник!
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Селтик со своими японцами угадал, для шотландской лиги они космос и бегать 90 минут для них не проблема.
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