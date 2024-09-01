Чемпионат Шотландии. «Селтик» разгромил «Рейнджерс» – 3:0. У светло-синих лишь 1 победа в 13 последних дерби
«Селтик» победил «Рейнджерс» (3:0) в главном дерби Шотландии.
«Селтик», таким образом, проиграл лишь одно из 13 последних дерби во всех турнирах (9 побед и 3 ничьих). Поражение было в мае 2023-го – 0:3.
«Селтик» Брендана Роджерса с 12 очками после 4 матчей лидирует в турнирной таблице. У «Рейнджерс» 7 баллов, они идут на третьем месте.
- Дата проведения
- 1 сентября, 14:30, «Селтик Парк»
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Селтик –
Шмейхель, Тэйлор, Скейлз, Картер-Викерс, Джонстон, Хатате (Маккоуэн, 77), Макгрегор, Паулу Бернарду (Энгельс, 62), Маэда, Фурухаси (Ида, 77), Кюн (Форрест, 72).
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Рейнджерс –
Батленд, Витал, Проппер (Балогун, 80), Суттар, Тавернье, Стерлинг (Раскин, 80), Диоманде (Лоуренс, 58), Баррон, Черны (Игаман, 80), Матондо (Маккосланд, 38), Дессерс.