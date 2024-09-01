Чемпионат Шотландии. «Селтик» разгромил «Рейнджерс» – 3:0. У светло-синих лишь 1 победа в 13 последних дерби

«Селтик» победил «Рейнджерс» (3:0) в главном дерби Шотландии.

«Селтик», таким образом, проиграл лишь одно из 13 последних дерби во всех турнирах (9 побед и 3 ничьих). Поражение было в мае 2023-го – 0:3.

« » Брендана Роджерса с 12 очками после 4 матчей лидирует в турнирной таблице. У «Рейнджерс» 7 баллов, они идут на третьем месте.

Таблица чемпионата Шотландии