Индзаги про 4:0 с «Аталантой»: «Интер» провел отличный матч, верно оценили игру с первых минут. Было огромное желание победить, молодцы»

Теги Интер Аталанта Симоне Индзаги серия А Италия Маркус Тюрам Футбол

Симоне Индзаги оценил разгромную победу над «Аталантой» (4:0) в 3-м туре Серии А.

«Мы провели отличный матч, ребята верно оценили игру с первых минут. Это то, о чем я просил, мы знали, какие трудности свойственны матчу с «Аталантой».

Мы провели превосходно первые полчаса, затем соперник взвинтил темп, а мы снизили его в последние 15 минут первого тайма.

Потом мы вернулись в игру и вот так закончили матч, с огромным желанием победить. Сначала была штанга Тюрама, затем третий и четвертый голы, и стало проще. Ребята – молодцы», – заявил главный тренер «Интера».

Материалы по теме

4 комментария
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Индзаги крут! Ему бы ещё ресурсы как и сити и псж, боюсь даже представить чего бы добился
+4
0
+4
замены раньше надо было делать, последние 10 минут основе дал отдых в решенном по сути матче, так нельзя
0
0
0
Тюраму пора становиться лучшим бомбардиром сериала в этом сезоне.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий