Индзаги про 4:0 с «Аталантой»: «Интер» провел отличный матч, верно оценили игру с первых минут. Было огромное желание победить, молодцы»

Симоне Индзаги оценил разгромную победу над «Аталантой» (4:0) в 3-м туре Серии А.

«Мы провели отличный матч, ребята верно оценили игру с первых минут. Это то, о чем я просил, мы знали, какие трудности свойственны матчу с «Аталантой».

Мы провели превосходно первые полчаса, затем соперник взвинтил темп, а мы снизили его в последние 15 минут первого тайма.

Потом мы вернулись в игру и вот так закончили матч, с огромным желанием победить. Сначала была штанга , затем третий и четвертый голы, и стало проще. Ребята – молодцы», – заявил главный тренер « ».