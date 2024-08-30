«Однажды США выиграют ЧМ. Для этого нужны трансферы игроков масштаба Месси – молодежь будет приходить на стадионы и вдохновляться». Бекхэм о влиянии Лео

Дэвид Бекхэм считает, что наследие Лионеля Месси поможет сборной США выиграть ЧМ.

«Это [подписание ] – подарок в том смысле, что я хочу вдохновить новое поколение молодых ребят, которые играют в этой стране. Потому что в какой-то момент выиграют чемпионат мира. И для этого нужны такие моменты, когда сюда приходят игроки такого масштаба, как Лео. Он хорош на поле, он хорош вне его. Он идеальный профессионал.

И если вы подписать такого игрока, то все эти молодые люди, которые наблюдают за его игрой, будут приходить на стадионы в своих городах по всей Америке, будут вдохновляться. Именно этого мы хотели добиться», – сказал бывший игрок сборной Англии и совладелец « » в эфире ютуб-канала First We Feast.