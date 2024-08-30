«Однажды США выиграют ЧМ. Для этого нужны трансферы игроков масштаба Месси – молодежь будет приходить на стадионы и вдохновляться». Бекхэм о влиянии Лео

Теги Сборная США по футболу МЛС Лионель Месси Дэвид Бекхэм чемпионат мира Интер Майами Футбол

Дэвид Бекхэм считает, что наследие Лионеля Месси поможет сборной США выиграть ЧМ.

«Это [подписание Месси] – подарок в том смысле, что я хочу вдохновить новое поколение молодых ребят, которые играют в этой стране. Потому что в какой-то момент США выиграют чемпионат мира. И для этого нужны такие моменты, когда сюда приходят игроки такого масштаба, как Лео. Он хорош на поле, он хорош вне его. Он идеальный профессионал.

И если вы подписать такого игрока, то все эти молодые люди, которые наблюдают за его игрой, будут приходить на стадионы в своих городах по всей Америке, будут вдохновляться. Именно этого мы хотели добиться», – сказал бывший игрок сборной Англии и совладелец «Интер Майами» в эфире ютуб-канала First We Feast.

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15 комментариев
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Ответ Асхат Мусин
Однажды выигрывал в 1966-м году
Ладно, больше не надо, я понял.
+4
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+4
Интересно - а Англия однажды выиграет ЧМ или нет?
+3
0
+3
Футбол один из немногих летних видов спорта, где США не доминируют. Даже немного странно.
+1
0
+1
Максимум Чемпионат Мира по Водной Лоторее
+4
-4
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Если по факту то пример конкретный в лице Лео Месси,действующего Чемпиона Мира 💪🏼
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Всё правильно.Только надо приглашать раньше.Пеле тоже играл в США в Космосе ...затем клуба не стало разорился.
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Пришёл, увидел, победил.. Причём сразу.. Это про Месси в Америке.. Про Авейру такого не скажешь.. Пыжится, пыжится.. И 0 трофеев.. И нэт не помогает.. А-ха-ха-ха.. 🤭🤣
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Молодежь будет вдохновляться ходить пешком по полю, мутить с 14-летними девочками и кидать родной клуб на бабки, верно, Бэкс?
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Ответ Солдатик
Надо просто всех за допинг исключить. Сша и панаму оставить, ну и саттелитов люзунов. Всё получится. Как на Олимпиаде.
Какие страны исключили на Олимпиаде?
+2
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Ответ Analjinn
Ладно, больше не надо, я понял.
Там кубок Англия просто купила. Все матчи, особенно финальный были скандальные. А тофик ошибся. Либо куплен был.
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