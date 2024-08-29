«Ливерпуль» сыграет с «Реалом» и «Байером» дома в общем этапе ЛЧ, с «Миланом» и «Лейпцигом» – на выезде

Стали известны соперники «Ливерпуля» по общему этапу Лиги чемпионов.

На стадии общего этапа каждая команда проведет по 8 матчей: 4 дома, 4 на выезде.

По результатам сегодняшней жеребьевки было определено, что мерсисайдский клуб сыграет с « » (дома), « » (на выезде), « » (дома), « » (на выезде), «Жироной» (на выезде), (на выезде), «Болоньей» (дома) и «Лиллем» (дома).

Расписание и время начала матчей будет объявлено позже – 31 августа.