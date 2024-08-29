«Ливерпуль» сыграет с «Реалом» и «Байером» дома в общем этапе ЛЧ, с «Миланом» и «Лейпцигом» – на выезде

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Стали известны соперники «Ливерпуля» по общему этапу Лиги чемпионов.

На стадии общего этапа каждая команда проведет по 8 матчей: 4 дома, 4 на выезде.

По результатам сегодняшней жеребьевки было определено, что мерсисайдский клуб сыграет с «Реалом» (дома), «Миланом» (на выезде), «Байером» (дома), «Лейпцигом» (на выезде), «Жироной» (на выезде), ПСВ (на выезде), «Болоньей» (дома) и «Лиллем» (дома).

Расписание и время начала матчей будет объявлено позже – 31 августа.

25 комментариев
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Кроме неслабого "ПСВ" у "Ливерпуля" все соперники из топ-5. "Очень равная жеребьевка" как УЕФА обещали.
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Ответ Анвар Масимов
Отомстит ли на этот раз Салах???!!!)
Как же мусолят эту тему. Ну сказал что отомстит и проиграл, с кем не бывает. А пишут как будто 5 минутную речь проговорил и его унизили 5:0
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Ответ Анвар Масимов
Ну не 5-0 , а 2-5
Это было перед финалом который Ливерпуль проиграл 1-0 при одном ударе в створ ворот у Реала. И еще цитата Салаха:
《Надеюсь, «Ливерпуль» сможет отомстить в предстоящем финале》
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Главное с Реалом и Байером играем дома а с остальными как нибудь разберемся ))
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сойдет! работаем!
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Пипец
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Отличный набор соперников, интересно будет смотреть зато. Заодно посмотрим правильный ли выбор сделал Алонсо.
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Хорошая жеребьевка, мне нравится. Но будет непросто.
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Ответ Олег Лисицын
Жирона, Болонья, Лилль какие-то сложные соперники?) Ипсвич Таун тоже играет в топ 5 - он автоматом супер топ? Холланд когда Лейпцигу 5 забил, все орут, что только "таким" и может. Теперь он достался Ливерпулю и сразу стал сильным сопом) Кроме Байера и Реала ничего сложного. Или нынешний Милан так сильно напрягает, который в Европе по классике уже лет 10 еле существует?
Я это к тому, что жеребьевка далеко не оптимальна и швейцарка (изначально "УЕФА" планировал именно ее) была бы справедливее в этом плане. Я не говорю, что там гранды мирового футбола, но в топ-5 занять место для выступления в "ЛЧ" это уже большой уровень. Условные "Лилль" и "Болонья" уж точно сильнее, чем какой нибудь чемпион Сербии. Уровень топ-5 и всех остальных это пропасть. Они расширили турнир до 36 команд, сделали якобы справедливую жеребьевку и в итоге команда из первой корзины себе получает только очень крепкие клубы в соперники. Такого быть не должно. Что касается "Лейпцига", то я уж точно не говорил чего либо подобного, тот "МС" был слишком силен в тот год и это логично. Но как любитель "БЛ" я знаю насколько сильна это команда (отскочивший "Реал" весной не даст соврать). "Милан" в таких матчах даже в плохом состояния умеет включаться. В целом, "Ливерпулю" (болельщиком которого я не являюсь) несправедливо достался непростой путь. Это даже меня взбесило на жеребьевке, поэтому я и оставил комментарий.
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Ответ Анвар Масимов
Отомстит ли на этот раз Салах???!!!)
Максимка и не мечтай😉
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Ответ Анвар Масимов
Сарказм знаешь что такое ???
Максимилиан давай много не умничай тут.
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Ответ Анвар Масимов
Отомстит ли на этот раз Салах???!!!)
Ты ту игру смотрел, или только результат знаешь? Мстить нужно спокойно и хладнокровно. А Салах эмоционален. Потому и запарывал моменты один за другим в том финале. Одного-двух голов было бы достаточно для победы (мести). Не повезло. А все про эти его слова говорят так, будто Реал тогда втоптал Ливерпуль в газон, с не наоборот. Реал это машина для достижения результата. Но не про игру
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Ответ Orion2006
Ты ту игру смотрел, или только результат знаешь? Мстить нужно спокойно и хладнокровно. А Салах эмоционален. Потому и запарывал моменты один за другим в том финале. Одного-двух голов было бы достаточно для победы (мести). Не повезло. А все про эти его слова говорят так, будто Реал тогда втоптал Ливерпуль в газон, с не наоборот. Реал это машина для достижения результата. Но не про игру
Прогугли слово сарказм
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