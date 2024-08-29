«Аякс» купил Вегорста у «Бернли» дешевле 5 млн евро. Контракт с форвардом сборной Нидерландов – на 2 года
Ваут Вегорст присоединился к «Аяксу».
Клуб из Амстердама объявил о трансфере нападающего «Бернли». Стороны заключили контракт на два года.
По информации NOS, сумма сделки составила менее 5 миллионов евро.
В прошлом сезоне Вегорст выступал за «Хоффенхайм» на правах аренды. В 28 матчах Бундеслиги он забил 7 голов и сделал 3 ассиста.
Подробную статистику игрока сборной Нидерландов можно найти здесь.
Фото: https://ajax.nl/
Жаль, его так и не выкупили, увы.