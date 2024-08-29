«Аякс» купил Вегорста у «Бернли» дешевле 5 млн евро. Контракт с форвардом сборной Нидерландов – на 2 года

Теги высшая лига Нидерланды Сборная Нидерландов по футболу Аякс трансферы Бернли чемпионшип Ваут Вегорст Футбол

Ваут Вегорст присоединился к «Аяксу».

Клуб из Амстердама объявил о трансфере нападающего «Бернли». Стороны заключили контракт на два года. 

По информации NOS, сумма сделки составила менее 5 миллионов евро. 

В прошлом сезоне Вегорст выступал за «Хоффенхайм» на правах аренды. В 28 матчах Бундеслиги он забил 7 голов и сделал 3 ассиста. 

Подробную статистику игрока сборной Нидерландов можно найти здесь

Фото: https://ajax.nl/

2 комментария
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В Голландии забьёт не меньше 15 голов.
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Легенда МЮ, сердце МЮ.

Жаль, его так и не выкупили, увы.
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