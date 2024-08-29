«Аякс» купил Вегорста у «Бернли» дешевле 5 млн евро. Контракт с форвардом сборной Нидерландов – на 2 года

Ваут Вегорст присоединился к «Аяксу».

Клуб из Амстердама объявил о трансфере нападающего « ». Стороны заключили контракт на два года.

По информации NOS, сумма сделки составила менее 5 миллионов евро.

В прошлом сезоне выступал за «Хоффенхайм» на правах аренды. В 28 матчах Бундеслиги он забил 7 голов и сделал 3 ассиста.

Подробную статистику игрока сборной Нидерландов можно найти здесь.

Фото: https://ajax.nl/