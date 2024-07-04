Кин об Англии на Евро-2024: «Вы живете в стране ку-ку, если думаете, что Саутгейт исправит проблемы в ближайшие две недели»

Рой Кин не думает, что игра сборной Англии на Евро-2024 изменится.

«Если вы думаете, что [Саутгейт] и его штаб исправят проблемы в ближайшие две недели, то вы живете в стране ку-ку. Двигаемся к следующей игре. У сборной есть определенный импульс. Главное в футболе топ-уровня – это побеждать.

В данный момент меня смущает [игра команды], но такое случается. Речь идет о выживании, о том, чтобы остаться в соревновании. Они продолжают борьбу. Я бы не стал их списывать со счетов [после матча со Словакией], отнюдь», – сказал бывший футболист «Манчестер Юнайтед».

«Жить в стране ку-ку» – английская идиома, характеризующая наивного человека, который не стремится разобраться в ситуации, а считает, что могут случиться совершенно невероятные вещи.

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