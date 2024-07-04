Кин об Англии на Евро-2024: «Вы живете в стране ку-ку, если думаете, что Саутгейт исправит проблемы в ближайшие две недели»

Теги Рой Кин Гарет Саутгейт Сборная Англии по футболу Евро-2024 Футбол

Рой Кин не думает, что игра сборной Англии на Евро-2024 изменится.

«Если вы думаете, что Гарет [Саутгейт] и его штаб исправят проблемы в ближайшие две недели, то вы живете в стране ку-ку. Двигаемся к следующей игре. У сборной есть определенный импульс. Главное в футболе топ-уровня – это побеждать.

В данный момент меня смущает [игра команды], но такое случается. Речь идет о выживании, о том, чтобы остаться в соревновании. Они продолжают борьбу. Я бы не стал их списывать со счетов [после матча со Словакией], отнюдь», – сказал бывший футболист «Манчестер Юнайтед».

«Жить в стране ку-ку» – английская идиома, характеризующая наивного человека, который не стремится разобраться в ситуации, а считает, что могут случиться совершенно невероятные вещи.

Угадайте, как пройдут матчи Евро, и получайте купоны от Бургер Кинг

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29 комментариев
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Ку-ку ёпта
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Саутгейт так играет 8 лет, почему все постоянно удивляются , если он за 8 лет ничего не изменил то сейчас и подавно
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Ответ Биомеханоид
Сборную Англии наблюдаю с 1996. Она ВСЕГДА так играет, а не только последние 8 лет.
Вранье. Раньше Англия играла в типичиный для британских островов вертикальный футбол. Да он был не комбинационный, да прямолинейный. Но он был нацелен на атаку. Уж точно Англия не играла раньше в гавнофутбол, который показывает при Саутгейте.
+14
-1
+13
Кстати тоже не понимаю критиков Саута со стороны именно англичан. Он играет ровно в то что играл раньше. Надо было быть очень наивным чтобы надеяться на изменения. Критиковать его нужно было сильно раньше, может быть он бы ушёл сам. А так облизывали и защищали его сами.
+6
-1
+5
Это мы живём в стране ку-ку.
+8
-6
+2
Ответ Robb Stark
Ну так саутгейт и хоть какой-никакой результат даёт
Ну так аппетит приходит во время еды. Сейчас видимо уже мало просто результат давать, нужно и играть хотя бы во что то удобоваримое. Просто я не понимаю как что то могло поменяться, если до этого Евро всех(английских экспертов) всё устраивало, а именно на Евро вдруг прозрели.
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Ответ Pasha Giggz
Да какая разница, как играет Англия, если она никогда ничего не выигрывает? Практика показывает, что в унылый ватокат получается показывать гораздо лучшие результаты, а не спотыкаться на румынах (да простит меня Киркоров) каких-нибудь в группе или хорватах в отборе
Удивительный вопрос. Мне как зрителю разница как играет англия огромная, мне вообще наплевать на результат, я смотрю футбол чтобы удовольствие от процесса получить
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Ответ last_guard
Вранье. Раньше Англия играла в типичиный для британских островов вертикальный футбол. Да он был не комбинационный, да прямолинейный. Но он был нацелен на атаку. Уж точно Англия не играла раньше в гавнофутбол, который показывает при Саутгейте.
Согласен. С Лэмпардом, Джеррардом, Руни пободрее смотрелись.
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Ответ AprasidzE
Комментарий удален пользователем
Скрипач Гедеван?
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Я живу в стране куку и без саутгейта
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Ответ Евгений Сидоров
Ну так аппетит приходит во время еды. Сейчас видимо уже мало просто результат давать, нужно и играть хотя бы во что то удобоваримое. Просто я не понимаю как что то могло поменяться, если до этого Евро всех(английских экспертов) всё устраивало, а именно на Евро вдруг прозрели.
Ну видимо соскучились по временам, когда сборная не могла выйти на евро или позорилась там, вылетая от Исландии
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Ответ last_guard
Вранье. Раньше Англия играла в типичиный для британских островов вертикальный футбол. Да он был не комбинационный, да прямолинейный. Но он был нацелен на атаку. Уж точно Англия не играла раньше в гавнофутбол, который показывает при Саутгейте.
Да какая разница, как играет Англия, если она никогда ничего не выигрывает? Практика показывает, что в унылый ватокат получается показывать гораздо лучшие результаты, а не спотыкаться на румынах (да простит меня Киркоров) каких-нибудь в группе или хорватах в отборе
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Ответ Overkiller
Это мы живём в стране ку-ку.
Название?
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Ответ Evgen_Hazard
Ку-ку ёпта
" Всё кукуешь? Суходрищев.. "
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Про ку ку можно было и не объяснять.
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Обожаю старину Роя!
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Так он 8 лет или сколько там у руля сборной.
Какие 2-3 недели.
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Саутгейт себе не изменил за все восемь лет своего тренерства.
Само собой за две недели не изменится)
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Комментарий удален пользователем
Кин тоже смотрел "Кин-дза-дза"?
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