Агент Рыбуса: «Мачей покинул «Рубин», клуб не захотел продлевать контракт. Сейчас ведем работу по трудоустройству, смотрим Россию и заграницу»
Агент Мачея Рыбуса сообщил, что игрок ушел из «Рубина».
34-летний польский защитник выступал за казанцев с июля 2023 года. Срок действия его соглашения с клубом истекает 30 июня.
«Мачей покинул «Рубин», мы подписали все документы. Не стали ждать окончания контракта, клуб не захотел продлевать договор. С чем это связано – я не знаю.
Сейчас ведем работу по дальнейшему трудоустройству. Пока смотрим Россию и заграницу. Конкретики никакой нет. Остановимся там, где будет хорошее предложение», – сказал агент игрока Роман Орещук.
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