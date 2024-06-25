Агент Рыбуса: «Мачей покинул «Рубин», клуб не захотел продлевать контракт. Сейчас ведем работу по трудоустройству, смотрим Россию и заграницу»

Теги Рубин премьер-лига Россия возможные трансферы Роман Орещук Мачей Рыбус Матч ТВ Футбол

Агент Мачея Рыбуса сообщил, что игрок ушел из «Рубина».

34-летний польский защитник выступал за казанцев с июля 2023 года. Срок действия его соглашения с клубом истекает 30 июня.

«Мачей покинул «Рубин», мы подписали все документы. Не стали ждать окончания контракта, клуб не захотел продлевать договор. С чем это связано – я не знаю.

Сейчас ведем работу по дальнейшему трудоустройству. Пока смотрим Россию и заграницу. Конкретики никакой нет. Остановимся там, где будет хорошее предложение», – сказал агент игрока Роман Орещук

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