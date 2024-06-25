Испания впервые завершила групповой этап ЧМ/Евро без пропущенных голов

Испания впервые ни разу не пропустила на групповом этапе ЧМ и Евро.

В заключительном матче группового этапа Евро-2024 испанцы обыграли Албанию со счетом 1:0.

набрала 9 из 9 возможных очков в группе В с Италией, Хорватией и Албанией, выиграв все матчи группового этапа с общим счетом 5:0. Сборная впервые в своей истории не пропустила ни одного гола на групповом этапе чемпионатов мира и Европы.

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