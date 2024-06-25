Испания впервые завершила групповой этап ЧМ/Евро без пропущенных голов

Теги Сборная Италии по футболу Сборная Испании по футболу Сборная Хорватии по футболу Сборная Албании по футболу Евро-2024 Футбол

Испания впервые ни разу не пропустила на групповом этапе ЧМ и Евро.

В заключительном матче группового этапа Евро-2024 испанцы обыграли Албанию со счетом 1:0.

Испания набрала 9 из 9 возможных очков в группе В с Италией, Хорватией и Албанией, выиграв все матчи группового этапа с общим счетом 5:0. Сборная впервые в своей истории не пропустила ни одного гола на групповом этапе чемпионатов мира и Европы.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

14 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Группа смерти говорили они.по факту для испанцев проходная группа))у французов по сложнее будет группа
+16
-1
+15
Ответ Tristan...
Лёгкая группа попалась
Задним числом - да
+15
-1
+14
Лёгкая группа попалась
+11
-5
+6
По игре главные фавориты, не звёздная, но хооорошая красная фурия
+6
-1
+5
Очень жаль что уже в 1/4 сойдутся команды достойные финала
+3
0
+3
Ответ Zebrahead
Портиши вроде поубедительнее... разве нет?
У Испанцев соперники на голову выше и она их в ноль укатала, а также у них не было мучений, как у Португалии с Чехией.
+4
-1
+3
Лучше бы они второе место заняли, нижняя сетка полегче будет чем верхняя.
+1
0
+1
Ответ Митрандир цвета хаки
Пока что - самая убедительная по игре команда! Германия, Италия, Франция, Англия, Нидерланды- уровень игры «вырвиглаз»
Портиши вроде поубедительнее... разве нет?
+5
-4
+1
Пока что - самая убедительная по игре команда! Германия, Италия, Франция, Англия, Нидерланды- уровень игры «вырвиглаз»
+3
-3
0
Выдайте их воротчику Грэмми... и Оскара для кучи
0
0
0
Прошлый чемпион Евро и бронзовый призер ЧМ, если сарказм то да)
0
0
0
Ответ che kaif
Группа смерти говорили они.по факту для испанцев проходная группа))у французов по сложнее будет группа
Вылетят в 1/4! Приятного просмотра!
+2
-2
0
Ответ Владимир Владимирович
По игре главные фавориты, не звёздная, но хооорошая красная фурия
Это почему не звёздная?
0
0
0
Ответ Tanos09
Лучше бы они второе место заняли, нижняя сетка полегче будет чем верхняя.
В этом нет никакого смысла. Лёгкая сетка обычно всегда играет против сильных команд, так как слабые играют на 100% и проводят матч жизни. Тем более Испании намного легче играть с топ сборными, которые играют в открытый и быстрый футбол. Тогда они показывают свой лучший футбол к которому привыкли. А когда играют против аутсайдеров которые из обороны не выходят, Испания не знает как с ними играть, их стиль не подходит под такой футбол раскрывать оборону , навешивать, бороться за стандарты.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий