Тренер Чехии Гашек об 1:1 с Грузией: «Мы доминировали – 26 ударов говорят сами за себя. Но рады, что Лобжанидзе не забил на последней минуте»

Теги Вилли Саньоль Сборная Чехии по футболу Сборная Грузии по футболу Иван Гашек Евро-2024 Саба Лобжанидзе Футбол

Иван Гашек прокомментировал результат матча Чехия – Грузия (1:1) на Евро-2024.

«Я хотел бы поздравить Грузию и их тренера Вилли Саньоля с заработанным очком. Обе команды сыграли зрелищный матч, атмосфера была отличная.

Мы доминировали в игре, но не смогли забить второй гол. Двадцать шесть ударов говорят сами за себя.

Но, признаться, мы рады, что соперник не реализовал свой шанс в контратаке на последней минуте», – сказал главный тренер сборной Чехии Иван Гашек.

На 95-й минуте хавбек сборной Грузии Саба Лобжанидзе оказался один перед воротами Чехии, но пробил выше ворот.

Супермомент Грузии на 95-й – как же не попал Лобжанидзе!

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

11 комментариев
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Ну и у Грузии так-то не Лещук в воротах, а один из лучших вратарей турнира
+15
-3
+12
Очень зрелищный матч выдали. Но по нормальному - Гашек прав, Чехи потеряли 2 очка, должны были закрывать игру еще в первом тайме, но привезли себе дурной пеналь и Мамардашвили перед этой игрой вступил в хорошие какахи, тянул все что можно и нельзя :) И он, и Жорж зарабатывают себе хорошие контракты, а Кварацхелия ждет разъяренный его поведением Конте, он с него три шкуры спустит на предсезонке:)))
+10
0
+10
Ответ ALMANAC
Ну и у Грузии так-то не Лещук в воротах, а один из лучших вратарей турнира
Вратарь не волшебник и все ворота закрыть не способен, просто бей не в него, грубо говоря
+6
-1
+5
Ответ ta-tosha
Очень зрелищный матч выдали. Но по нормальному - Гашек прав, Чехи потеряли 2 очка, должны были закрывать игру еще в первом тайме, но привезли себе дурной пеналь и Мамардашвили перед этой игрой вступил в хорошие какахи, тянул все что можно и нельзя :) И он, и Жорж зарабатывают себе хорошие контракты, а Кварацхелия ждет разъяренный его поведением Конте, он с него три шкуры спустит на предсезонке:)))
Кварацхелия худшим был у грузин 2ю игру подряд, я бы вообще его в основу на Португалию не поставил, пусть подумает над своей игрой.
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Доминировали, доминировали, но не выдоменировали.. грузины простили на последних секундах..
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Ответ RembaXXX
Кварацхелия худшим был у грузин 2ю игру подряд, я бы вообще его в основу на Португалию не поставил, пусть подумает над своей игрой.
Первым делом ему нужно избавится от мамуки, что бы голову дурным ему не забивал. Тем более, что при Конте этот мамука на пушечный выстрел к команде не подойдет, Антонио клал на таких мамук с прибором
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Да, чехи конкретно отскочили на последних секундах..
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Угашек : рады что в концовке не забил Лажанидзе . ))
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Ответ RembaXXX
Кварацхелия худшим был у грузин 2ю игру подряд, я бы вообще его в основу на Португалию не поставил, пусть подумает над своей игрой.
Саньоль должен был его гораздо раньше с поля убирать. Ну не пошла игра у Хвичи, такое бывает, чего ждать? Я все ждал, когда же вместо него Лобжанидзе выпустит, который недавно Интеру Майами 2 мяча отгрузил за Атланту Юнайтед. Глядишь, сыграл бы Лобжанидзе подольше, и получилось бы что-нибудь в атаке.
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