Тренер Чехии Гашек об 1:1 с Грузией: «Мы доминировали – 26 ударов говорят сами за себя. Но рады, что Лобжанидзе не забил на последней минуте»

Иван Гашек прокомментировал результат матча Чехия – Грузия (1:1) на Евро-2024.

«Я хотел бы поздравить Грузию и их тренера Вилли Саньоля с заработанным очком. Обе команды сыграли зрелищный матч, атмосфера была отличная.

Мы доминировали в игре, но не смогли забить второй гол. Двадцать шесть ударов говорят сами за себя.

Но, признаться, мы рады, что соперник не реализовал свой шанс в контратаке на последней минуте», – сказал главный тренер сборной Чехии Иван Гашек.

На 95-й минуте хавбек сборной Грузии Саба Лобжанидзе оказался один перед воротами Чехии, но пробил выше ворот.

Супермомент Грузии на 95-й – как же не попал Лобжанидзе!

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