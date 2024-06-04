Лунев покинул «Карабах», контракт не продлен. Вратарь выиграл чемпионат и Кубок Азербайджана

Андрей Лунев завершил выступления в «Карабахе».

Клуб из Азербайджана не продлил соглашение с 32-летним российским вратарем.

перешел в «Карабах» летом 2023 года.

За этот период голкипер провел 19 матчей в чемпионате Азербайджана, 5 игр в Кубке страны и 10 матчей в Лиге Европы.

В составе « » Лунев стал чемпионом страны и обладателем Кубка Азербайджана.

Подробную статистику выступлений голкипера можно изучить здесь.