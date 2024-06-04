Лунев покинул «Карабах», контракт не продлен. Вратарь выиграл чемпионат и Кубок Азербайджана

Теги премьер-лига Россия трансферы высшая лига Азербайджан Карабах Андрей Лунев Футбол

Андрей Лунев завершил выступления в «Карабахе».

Клуб из Азербайджана не продлил соглашение с 32-летним российским вратарем.

Андрей Лунев перешел в «Карабах» летом 2023 года.

За этот период голкипер провел 19 матчей в чемпионате Азербайджана, 5 игр в Кубке страны и 10 матчей в Лиге Европы.

В составе «Карабаха» Лунев стал чемпионом страны и обладателем Кубка Азербайджана.

Подробную статистику выступлений голкипера можно изучить здесь.

8 комментариев
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обратно в Байер
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В Динамо
+6
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Ответ Hong Kil
Вроде в СССР таких называли "летун". Лунев из клуба в клуб прыгает, прям как эти "летуны"..
Если Лунёв - летун, то кто тогда Прудников, Ионов и прочие лимитчики?))
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Зениту стоит присмотреться к данному вратарю
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Ответ Конте-Канте
В Динамо
вот кстати неплохой вариант для них
лучше нынешних привозчиков
+1
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+1
Вроде в СССР таких называли "летун". Лунев из клуба в клуб прыгает, прям как эти "летуны"..
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Надеюсь не вернётся в Россию. Пусть хоть в таких чемпионатах но себя показывает. Достойно в ЛЕ играл
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Если бы не Аталанта, Карабаху должны бы были дать Кубок «потрепали нервы Левуркузену».
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