Гимнаст Далалоян о зарплатах футболистов: «Отношусь спокойно – впахивают они немало, большое внимание, ответственность, сидят на базах постоянно. Пусть зарабатывают, лишь бы играли хорошо»

Теги премьер-лига Россия спортивная гимнастика Артур Далалоян деньги Футбол

Гимнаст Артур Далалоян высказался о высоких зарплатах футболистов.

– Справедливо, что футболисты зарабатывают больше [гимнастов]?

– Да и пусть зарабатывают! Это же здорово! Ребята делают свое дело, я делаю свое дело. Раньше были какие-то разговоры: «Вот, почему футболисты такие деньги зарабатывают?» – в компаниях или где-то еще. Но сейчас я к этому более спокойно отношусь.

Зарабатывают. Но они и впахивают тоже немало. И внимание к ним тоже очень большое – много зрителей, много фанатов, огромная ответственность, контракты… Они сидят на базах постоянно.

Зарабатывают – и хорошо. Лишь бы играли хорошо, – сказал олимпийский чемпион Токио-2020 в интервью ютуб-каналу «Дисциплина».

29 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ Иван Иванов
Где они "зарабатывают"??? Сволочь.. С билетов? С телеправ?? С еврокубков?? Гдее??? На дотациях сидят, за наш счет. Этот такой же, своих не сдаёт
заплачь еще
+51
0
+51
правильная позиция, 0 нытья, уважение к коллегам. надо самому трудиться, а не кивать на других, результаты придут со временем
+19
0
+19
Где они "зарабатывают"??? Сволочь..
С билетов? С телеправ?? С еврокубков?? Гдее???
На дотациях сидят, за наш счет.
Этот такой же, своих не сдаёт
+19
0
+19
Ответ Иван Иванов
Где они "зарабатывают"??? Сволочь.. С билетов? С телеправ?? С еврокубков?? Гдее??? На дотациях сидят, за наш счет. Этот такой же, своих не сдаёт
Да за твой счет сильно то не посидишь
+14
0
+14
Ответ Иван Иванов
А почему ты оправдываешь откровенную несправедливость и эксплуатацию?? Мигранты на пособиях (за наш счет) - это другое?? Например.. Аа.. ты МУЖИГ. И не ноешь. Понятно.
За твой счёт максимум, что они получат, это стакан воды
+7
0
+7
Ответ Иван Иванов
Где они "зарабатывают"??? Сволочь.. С билетов? С телеправ?? С еврокубков?? Гдее??? На дотациях сидят, за наш счет. Этот такой же, своих не сдаёт
Хватит плакать. Если кто то сидит за твой счет - перестань ему платить. Остальное - поведение обиженки
+6
0
+6
Зарабатывают или получают?
+5
0
+5
Ответ sp.msk.86
заплачь еще
А почему ты оправдываешь откровенную несправедливость и эксплуатацию??
Мигранты на пособиях (за наш счет) - это другое?? Например..
Аа.. ты МУЖИГ. И не ноешь. Понятно.
+4
0
+4
Ответ Иван Иванов
А почему ты оправдываешь откровенную несправедливость и эксплуатацию?? Мигранты на пособиях (за наш счет) - это другое?? Например.. Аа.. ты МУЖИГ. И не ноешь. Понятно.
"Мигранты на пособиях (за наш счет) - это другое??" Ты это про Европу или США ?? Когда это в России мигранты жили на пособие?? Они зарабатывают тяжелым трудом и еще каждый год патент покупают, с которого потом получают зарплату ваши бюджетники.
+2
0
+2
Ответ Иван Иванов
Где они "зарабатывают"??? Сволочь.. С билетов? С телеправ?? С еврокубков?? Гдее??? На дотациях сидят, за наш счет. Этот такой же, своих не сдаёт
Аэропорты открыты) плати налоги в солнечном Тбилиси
+2
0
+2
Ответ EnzoAmatera
За твой счёт максимум, что они получат, это стакан воды
Пруф или подстилка людоедская
+2
0
+2
Ощущение, будто он из кальянной интервью даёт 😂😂😂

Типа, не повезло пацанам, на базах сидят..
+2
0
+2
Ответ Zubi
Да за твой счет сильно то не посидишь
Ты мой личный бухгалтер?? Может еще в мусоре моем роешься?? Что за нездоровые наплонности.. холопеньё ;)
трусики сними, либо крестик
+2
0
+2
Ответ Frenkie deJong
пожар нищука в комментах как всегда)
Бабки свои покажи! И деклорацию о доходах, мещанин губами.
Ты кого пинаешь то? Своих собратьев по несчастью ведь
+1
0
+1
пожар нищука в комментах как всегда)
+1
0
+1
Так как футболисты пашут,многие каждый день проводят свою жизнь,еще и сами платят за посещение спорт зала.
+1
0
+1
Ответ Иван Иванов
Есть внешний фактор. Устройство общественно экономических взаимоотношений. Система котрая поворачивает реки вспять... и вообще ничего не течет. Ты об этом не в курсе?
конечно не в курсе, я уверен, что вода в реках течёт исключительно по воле Даждьбога, а телефоны и электростанции изобрели гномы, а фиксики их дальние потомки и живут в ЛЮБОЙ технике, чтобы следить за её состоянием. если техника ломается, значит, фиксики разгневаны и их нужно задобрить
+1
0
+1
Ответ muniain al-bilbaui
правильная позиция, 0 нытья, уважение к коллегам. надо самому трудиться, а не кивать на других, результаты придут со временем
А может и не придут, да?))
Верун?
+1
0
+1
Ответ Tun
Что за детский вой. Тут идёт сравнение футболистов с другими спортсменам, не с народом. И футбол в плане доходов далеко впереди остального спорта даже у нас, туда по 50к народу ходит, телеправа намного дороже гимнастки, да и для спонсоров привлекательнее. Понятно, что рпл не на самоокупаемости, но так и про любой спорт можно сказать, фигурка, хоккей, биатлон - везде траты сильно выше доходов, учитывайте контекст
Вот и учитывай КОНТЕКСТ! Везде это в РФ. Ты про нашу страну. А на дотациях они из за политэкономического базиса. Система выстроена таким образом.
У кого детство в голове то?
0
0
0
Ответ Игорь М.
Ну бываешь же ты иногда адекватным! Пока про Зенит не начинаешь писать:))))
Про зенит я всегда адекватен,это у вас глаза зашторены))
0
0
0
Ответ Spartakus1984
Так как футболисты пашут,многие каждый день проводят свою жизнь,еще и сами платят за посещение спорт зала.
Ну бываешь же ты иногда адекватным! Пока про Зенит не начинаешь писать:))))
0
0
0
Ответ muniain al-bilbaui
конечно не в курсе, я уверен, что вода в реках течёт исключительно по воле Даждьбога, а телефоны и электростанции изобрели гномы, а фиксики их дальние потомки и живут в ЛЮБОЙ технике, чтобы следить за её состоянием. если техника ломается, значит, фиксики разгневаны и их нужно задобрить
Сомнительный ход списать всё на "постиронию".
Ты работай, работай.. по 12 часов в сутки. И убеждай, что это норм. А начальство крошки стряхнет со своего стола, но это не точно
0
0
0
Ответ muniain al-bilbaui
а может и не придут, не всё зависит от человека. есть вещи, на которые повлиять невозможно и успех в жизни это результат стечения определённых обстоятельств. однако под лежачий камень вода не течёт, если ничего не делать, то ничего и не добьёшься 100%. в любом случае, если прикладываешь усилия, то и выхлоп будет.
Есть внешний фактор. Устройство общественно экономических взаимоотношений. Система котрая поворачивает реки вспять... и вообще ничего не течет. Ты об этом не в курсе?
0
0
0
Ответ Иван Иванов
А может и не придут, да?)) Верун?
а может и не придут, не всё зависит от человека. есть вещи, на которые повлиять невозможно и успех в жизни это результат стечения определённых обстоятельств. однако под лежачий камень вода не течёт, если ничего не делать, то ничего и не добьёшься 100%. в любом случае, если прикладываешь усилия, то и выхлоп будет.
0
0
0
Ответ gribovodoved
Аэропорты открыты) плати налоги в солнечном Тбилиси
И что там в твоём Тбилиси?? Буржуев нема?? Детсад на тройки окончил что ли?
0
0
0
Ответ Иван Иванов
Где они "зарабатывают"??? Сволочь.. С билетов? С телеправ?? С еврокубков?? Гдее??? На дотациях сидят, за наш счет. Этот такой же, своих не сдаёт
Что за детский вой. Тут идёт сравнение футболистов с другими спортсменам, не с народом. И футбол в плане доходов далеко впереди остального спорта даже у нас, туда по 50к народу ходит, телеправа намного дороже гимнастки, да и для спонсоров привлекательнее. Понятно, что рпл не на самоокупаемости, но так и про любой спорт можно сказать, фигурка, хоккей, биатлон - везде траты сильно выше доходов, учитывайте контекст
0
0
0
Ответ тот самый Кадрус
"Мигранты на пособиях (за наш счет) - это другое??" Ты это про Европу или США ?? Когда это в России мигранты жили на пособие?? Они зарабатывают тяжелым трудом и еще каждый год патент покупают, с которого потом получают зарплату ваши бюджетники.
Какую Европу и Америку???
Пособия по многодетности негрждане РФ не получают??
У меня не к мигрантам претензии, а к системе.
А плебей, он и в Африке плебей. Независимо от нации цвета кожи и тд
Каждый случай хамства субъективный, обобщать не надо!
0
0
0
Ответ Artem Ka
Хватит плакать. Если кто то сидит за твой счет - перестань ему платить. Остальное - поведение обиженки
Перестань платить непомерную цену за газ электричество и прочие поборы.
Умнииииииик
0
0
0
А кто тебе сказал, что она непомерная. Для меня она копеечная… а тебе бы получше работать и побольше зарабатывать)
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий