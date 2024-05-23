Гимнаст Далалоян о зарплатах футболистов: «Отношусь спокойно – впахивают они немало, большое внимание, ответственность, сидят на базах постоянно. Пусть зарабатывают, лишь бы играли хорошо»

Гимнаст Артур Далалоян высказался о высоких зарплатах футболистов.

– Справедливо, что футболисты зарабатывают больше [гимнастов]?

– Да и пусть зарабатывают! Это же здорово! Ребята делают свое дело, я делаю свое дело. Раньше были какие-то разговоры: «Вот, почему футболисты такие деньги зарабатывают?» – в компаниях или где-то еще. Но сейчас я к этому более спокойно отношусь.

Зарабатывают. Но они и впахивают тоже немало. И внимание к ним тоже очень большое – много зрителей, много фанатов, огромная ответственность, контракты… Они сидят на базах постоянно.

Зарабатывают – и хорошо. Лишь бы играли хорошо, – сказал олимпийский чемпион Токио-2020 в интервью ютуб-каналу «Дисциплина».