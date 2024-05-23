Гимнаст Далалоян о зарплатах футболистов: «Отношусь спокойно – впахивают они немало, большое внимание, ответственность, сидят на базах постоянно. Пусть зарабатывают, лишь бы играли хорошо»
Гимнаст Артур Далалоян высказался о высоких зарплатах футболистов.
– Справедливо, что футболисты зарабатывают больше [гимнастов]?
– Да и пусть зарабатывают! Это же здорово! Ребята делают свое дело, я делаю свое дело. Раньше были какие-то разговоры: «Вот, почему футболисты такие деньги зарабатывают?» – в компаниях или где-то еще. Но сейчас я к этому более спокойно отношусь.
Зарабатывают. Но они и впахивают тоже немало. И внимание к ним тоже очень большое – много зрителей, много фанатов, огромная ответственность, контракты… Они сидят на базах постоянно.
Зарабатывают – и хорошо. Лишь бы играли хорошо, – сказал олимпийский чемпион Токио-2020 в интервью ютуб-каналу «Дисциплина».
С билетов? С телеправ?? С еврокубков?? Гдее???
На дотациях сидят, за наш счет.
Этот такой же, своих не сдаёт
Мигранты на пособиях (за наш счет) - это другое?? Например..
Аа.. ты МУЖИГ. И не ноешь. Понятно.
Типа, не повезло пацанам, на базах сидят..
трусики сними, либо крестик
Ты кого пинаешь то? Своих собратьев по несчастью ведь
Верун?
У кого детство в голове то?
Ты работай, работай.. по 12 часов в сутки. И убеждай, что это норм. А начальство крошки стряхнет со своего стола, но это не точно
Пособия по многодетности негрждане РФ не получают??
У меня не к мигрантам претензии, а к системе.
А плебей, он и в Африке плебей. Независимо от нации цвета кожи и тд
Каждый случай хамства субъективный, обобщать не надо!
Умнииииииик