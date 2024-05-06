«Сосьедад» не отдаст Захаряна в аренду. Клуб положительно оценивает игру хавбека и хочет сохранить его на следующий сезон («РБ Спорт»)

Теги Реал Сосьедад Ла Лига Арсен Захарян Футбол

Арсен Захарян останется в «Реал Сосьедад» на следующий сезон.

По информации «РБ Спорт», клуб из Сан-Себастьяна не планирует отдавать полузащитника в аренду летом. В «Сосьедаде» положительно оценивают игру россиянина в дебютном сезоне и планируют сохранить его в составе. 

Отмечается, что несколько клубов делали предложения об аренде игрока, но получили отказ.

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из «Динамо» в августе 2023 года. В текущем розыгрыше Ла Лиги он провел 25 матчей, отличившись 1 голом и 2 ассистами. Статистику 20-летнего хавбека можно найти здесь

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14 комментариев
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Действительно, как "Сосьедад" Захаряна может отдать Захаряна.
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Ответ KataDiaz
Непредвзятый комментарий: странно, сезон если честно провалил, абсолютно нулевой, при то, что игрового времени у него было хоть отбавляй.
>Непредвзятый комментарий
>провалил
>абсолютно нулевой
>Непредвзятый
>Непредвзятый
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+10
В аренду в Динамо.
+9
-3
+6
Сосьедад всем кто захочет забрать Захаряна!
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-3
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Вот и славно, адаптация хоть и затянулась, но если Кубо реально отчалит летом на мерсу шансов закрепиться в старте будет чуть больше. Удачи Арсену!
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Повезло ему с Альгуасилем конечно
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Вера Айгуасиля сильна, но не безгранична
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Ну и отлично, время будут давать и в след сезоне, если не заиграет, то точно продадут или отдадут в аренду. Еще один год/полгода дадут ему. Думаю, что время у него будет и возможности себя проявить тоже, предсезонку пройдет еще с командой.
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