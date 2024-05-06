«Сосьедад» не отдаст Захаряна в аренду. Клуб положительно оценивает игру хавбека и хочет сохранить его на следующий сезон («РБ Спорт»)
Арсен Захарян останется в «Реал Сосьедад» на следующий сезон.
По информации «РБ Спорт», клуб из Сан-Себастьяна не планирует отдавать полузащитника в аренду летом. В «Сосьедаде» положительно оценивают игру россиянина в дебютном сезоне и планируют сохранить его в составе.
Отмечается, что несколько клубов делали предложения об аренде игрока, но получили отказ.
Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из «Динамо» в августе 2023 года. В текущем розыгрыше Ла Лиги он провел 25 матчей, отличившись 1 голом и 2 ассистами. Статистику 20-летнего хавбека можно найти здесь.
>провалил
>абсолютно нулевой
>Непредвзятый
>Непредвзятый