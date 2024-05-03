Романцев о «Спартаке»: «Победа над «Динамо» вселила веру в яркую и успешную концовку сезона»

Олег Романцев верит, что «Спартак» может успешно финишировать в сезоне.

— В последних трех матчах « » выглядел по-разному. Невыразительно и осторожно с ЦСКА, а вот с «Локомотивом» и в Кубке с « » (2:0) — задиристо и остро. В чем причина таких перепадов?

— Причины могут быть самыми разными — не угадываешь с составом, травмы... Наконец, противник, не давший сыграть, как ты планировал. В мои времена тренеры старались никогда не менять состав, с которым победили в предыдущей встрече.

Видимо, сейчас многое изменилось. Думаю, не я один удивился, когда увидел, что «Динамо» вышло против «Спартака» без своего лидера и бомбардира Тюкавина, гол которого принес победу над «Зенитом». Выпустил его Личка уже при счете 0:2.

Если бы в мои годы в состав не попал Гаврилов, Ярцев или Хидиятуллин, то я бы подумал, что сегодняшняя игра, как иногда говорят, проходная. А вот Слишкович, который поменял в «Спартаке» больше половины тех, кто начинал победный матч с «Локомотивом», с составом угадал. И победил.

В этом матче «Спартак» оказался сильнее соперника во всех компонентах: в контроле мяча, быстроте принятия решений, переходе из обороны в атаку. «Динамо» же не проявило той собранности и строгости в обороне, которые отличали его во встрече с «Зенитом». Это дало возможность спартаковцам находить в ней уязвимые места.

Хорошая и очень важная в психологическом плане победа, которая вселила во всех нас, болельщиков «Спартака», веру в яркую и успешную концовку такого непростого сезона. Идем дальше! – сказал бывший главный тренер «Спартака» и сборной России.

После 26 туров красно-белые занимают в Мир 4-е место.