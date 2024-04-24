«Ротор» уволил тренера Попкова после поражения от «Велеса» с голом на 96-й

Сергей Попков покинул «Ротор».

« » проиграл «Велесу» (2:3) в 10-м туре LEON Второй лиги А, пропустив решающий гол на 96-й минуте.

После этого клуб объявил об отставке главного тренера.

«В связи с неудовлетворительными результатами клуба Сергей Николаевич принял решение подать в отставку, которая была принята.

Мы благодарим Сергея Николаевича за работу в нашем клубе и желаем удачи в дальнейшей работе», – говорится в заявлении «Ротора».

В 9 турах второго этапа Второй лиги А в группе «Золото» «Ротор» потерпел 4 поражения и дважды сыграл вничью.

Попков руководил командой с августа 2023 года.