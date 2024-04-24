Тебас заявил о планах провести первые матчи Ла Лиги в США в сезоне-2025/26: «Уже изучаем возможности. Это укрепит позиции лиги на североамериканском рынке»

Хавьер Тебас заявил о планах Ла Лиги проводить некоторые матчи в США.

Ранее ФИФА пришла к мировому соглашению с компанией Relevent Sports, основанной владельцем клуба НФЛ «Майами» Стивеном Россом, в рамках антимонопольного иска, ответчиком по которому также выступает Федерация футбола США. Поводом для разбирательства стала попытка Relevent Sports организовать игру Ла Лиги между «Барселоной» и «Жироной» в Майами в 2018 году, заблокированная Советом ФИФА. В начале апреля было объявлено о мировом соглашении, детали которого не разглашаются.

«Мы уже изучаем, как можно это сделать. Relevent Sports, которая уже договорилась с ФИФА, является нашим партнером в Соединенных Штатах. Теперь это возможно, потому что больше не может быть конфликта интересов.

Теперь матчи [ ] действительно будут проходить за границей. Думаю, что это произойдет через два года, в сезоне-2025/26 – мы ставим перед собой именно такую цель. Это укрепит наши позиции на североамериканском рынке», – сказал .

Вероятность проведения игр лиг Европы в США выросла – ФИФА пришла к мировому соглашению с компанией, пытавшейся организовать матч «Барсы» с «Жироной» в Америке