Тебас заявил о планах провести первые матчи Ла Лиги в США в сезоне-2025/26: «Уже изучаем возможности. Это укрепит позиции лиги на североамериканском рынке»

Теги МЛС Барселона Реал Мадрид Атлетико Ла Лига ФИФА Хавьер Тебас Жирона Футбол

Хавьер Тебас заявил о планах Ла Лиги проводить некоторые матчи в США.

Ранее ФИФА пришла к мировому соглашению с компанией Relevent Sports, основанной владельцем клуба НФЛ «Майами» Стивеном Россом, в рамках антимонопольного иска, ответчиком по которому также выступает Федерация футбола США. Поводом для разбирательства стала попытка Relevent Sports организовать игру Ла Лиги между «Барселоной» и «Жироной» в Майами в 2018 году, заблокированная Советом ФИФА. В начале апреля было объявлено о мировом соглашении, детали которого не разглашаются.

«Мы уже изучаем, как можно это сделать. Relevent Sports, которая уже договорилась с ФИФА, является нашим партнером в Соединенных Штатах. Теперь это возможно, потому что больше не может быть конфликта интересов.

Теперь матчи [Ла Лиги] действительно будут проходить за границей. Думаю, что это произойдет через два года, в сезоне-2025/26 – мы ставим перед собой именно такую цель. Это укрепит наши позиции на североамериканском рынке», – сказал Тебас.

Вероятность проведения игр лиг Европы в США выросла – ФИФА пришла к мировому соглашению с компанией, пытавшейся организовать матч «Барсы» с «Жироной» в Америке

22 комментария
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Как его до сих пор терпят то? Человек убивает испанский футбол. От ла лиги ничего не осталось практически. Её никто не смотрит. Для своих болельщиков ничего не делается, в главном матче сезона нет системы фиксации гола. Бездарь.
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Это поможет укрепить только твои карманы)
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Позорная ЛаЛига. Не представляю злость фанатов. Кубок, теперь чемпионат. Что теперь фанатам ездить в Америку смотреть свою команду?! Просто дно.
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я конечно не маркетолог, но раз такая пьянка пошла, неужели рынок США перспективней, чем та же Восточная Азия?
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А чего может весь сезон в сша перенести, а испанцы, да хрен с ними.
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Да давайте уже все матчи перенесем в США, Саудовскую Аравию и Китай
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Ответ Under
я конечно не маркетолог, но раз такая пьянка пошла, неужели рынок США перспективней, чем та же Восточная Азия?
много испаноязычной публики
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Ну это уже верх кретинизма
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Осасуну с Леганесом повезёжь?😁😁😁
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Давай, давай может на систему фиксации гола на собираешь))
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Надеюсь у Реала с Атлетиком получится сместить этого врага испанского футбола, не смотря я поддержку Барсы, Атлетико и остальных клубов ла лиги
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тебасу и Ко все мало денег.
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Укрепил бы ты сначала матч дэй внутри Испании!! Поучился бы у англичан как они организовывают и смотреть приятно, по сути даже не видно кто играет!!!
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Систему определения гола, может, сначала установить
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Может хоть американские доллары пойдут на автоматическую систему определения голов?
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Надеюсь, что хотя бы после этого появятся деньги на автоматическую систему определения голов)
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Я даже не знаю кто руководит немецкой бундеслигой. зато Тебаса все собаки знают)))
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Рпл нужно ещё туда, будет весело, наши бревна хоть на настоящих американских мужиков посмотят
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ну, конешно, нужно от чиновничьей Европы избавляться...
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Какой же бред
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Если бы провел в России, то хайпанул и заработал бы больше)))😅
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