Экс-вратарь Конюхов о тренерской академии РФС: «Бардак. Берут по звонку, даже Слуцкий своих не всегда проталкивает туда. И еще нужно 95 тысяч отдать»

Евгений Конюхов поделился опытом обращения в тренерскую академию РФС.

– В марте ты разнес тренерскую академию РФС. Что случилось?

– Захотел развиваться в тренерстве, но не дали. Если больше 10 лет был профессиональным футболистом, можешь учиться со второй ступени – категории B. Можно сразу с А, но нужны матчи в сборной.

– Что ответили?

– Отказали без объяснения – просто не попал в учебную группу. На каждый поток выделяется 25 мест. Список поступивших не публикуется. Окей, вы отказываете, но даже не говорите, какой я в очереди: 2-й, 50-й или 100-й? Это ж бардак чистой воды! Как они определяют, кому нужнее [учиться]?



У меня есть какая-то карьера, сухие серии, от Халка пенальти брал. Кого вы тогда берете на вторую ступень? Кроме Месси и Криштиану, никто не приходит в голову. Покажите фамилии – хотя бы узнаю, кто это.

Бесит непонимание, поступлю ли вообще когда-нибудь. Тем более они обучают профессии, в которой никто не знает, как всегда выигрывать. Собрание колдунов. Это не точная наука. Она должна быть в открытом доступе, чтобы объяснять какие-то базовые принципы, а дальнейший успех зависит от того, как ты видишь футбол. Медицинские знания открыты, а тренерские нет. И еще нужно 95 тысяч отдать. Они монополисты, поэтому так себя ведут.

– Берут по звонку?

– Конечно. Узнавал у друзей, которые там учились – все решается звонками.

– Кому звонить?

– Не знаю, мне не интересно. Слышал, люди учатся в Казахстане, отчаявшись поступить в России. Даже Слуцкий тренеров своей академии не всегда проталкивает туда.

– Как будешь с этим бороться?

– Написал письмо в министерство социальной политики об указе президента, по которому должны быть одобрены первоочередные знания для многодетных родителей (у меня три ребенка). А по-другому уже нельзя было. Это просто очень несправедливо.



Недавно ответили – переадресовали письмо в министерство образования Москвы. Те перенаправили в РФС. Жду, – рассказал бывший голкипер « » и « » в интервью .

Он тащил пенальти Халка и не пропускал 1448 минут, а теперь не может поступить на тренера в РФС