Экс-вратарь Конюхов о тренерской академии РФС: «Бардак. Берут по звонку, даже Слуцкий своих не всегда проталкивает туда. И еще нужно 95 тысяч отдать»

Теги Крылья Советов Леонид Слуцкий премьер-лига Россия РФС Торпедо Sports.ru Халк Евгений Конюхов Футбол

Евгений Конюхов поделился опытом обращения в тренерскую академию РФС.

– В марте ты разнес тренерскую академию РФС. Что случилось?

– Захотел развиваться в тренерстве, но не дали. Если больше 10 лет был профессиональным футболистом, можешь учиться со второй ступени – категории B. Можно сразу с А, но нужны матчи в сборной.

– Что ответили?

– Отказали без объяснения – просто не попал в учебную группу. На каждый поток выделяется 25 мест. Список поступивших не публикуется. Окей, вы отказываете, но даже не говорите, какой я в очереди: 2-й, 50-й или 100-й? Это ж бардак чистой воды! Как они определяют, кому нужнее [учиться]?

У меня есть какая-то карьера, сухие серии, от Халка пенальти брал. Кого вы тогда берете на вторую ступень? Кроме Месси и Криштиану, никто не приходит в голову. Покажите фамилии – хотя бы узнаю, кто это.

Бесит непонимание, поступлю ли вообще когда-нибудь. Тем более они обучают профессии, в которой никто не знает, как всегда выигрывать. Собрание колдунов. Это не точная наука. Она должна быть в открытом доступе, чтобы объяснять какие-то базовые принципы, а дальнейший успех зависит от того, как ты видишь футбол. Медицинские знания открыты, а тренерские нет. И еще нужно 95 тысяч отдать. Они монополисты, поэтому так себя ведут.

– Берут по звонку?

– Конечно. Узнавал у друзей, которые там учились – все решается звонками.

– Кому звонить?

– Не знаю, мне не интересно. Слышал, люди учатся в Казахстане, отчаявшись поступить в России. Даже Слуцкий тренеров своей академии не всегда проталкивает туда.

– Как будешь с этим бороться?

– Написал письмо в министерство социальной политики об указе президента, по которому должны быть одобрены первоочередные знания для многодетных родителей (у меня три ребенка). А по-другому уже нельзя было. Это просто очень несправедливо.

Недавно ответили – переадресовали письмо в министерство образования Москвы. Те перенаправили в РФС. Жду, – рассказал бывший голкипер «Крыльев Советов» и «Торпедо» в интервью Sports.

Он тащил пенальти Халка и не пропускал 1448 минут, а теперь не может поступить на тренера в РФС

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13 комментариев
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Как же отвратно. Всё по блату.
+27
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Ничего удивительного. Не знаю, кто там обучается, почему и зачем, но даже выхлоп красноречиво говорит о беспорядке в системе.
+10
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Не хотят, чтобы у тренеров, которые по кругу в РПЛ и низших лигах ходят, была конкуренция.
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-2
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А что тут удивительного ???
Покажите где не будут по блату или за бабки ??
+6
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+6
Всё как в России.Интересно сколько потоков в год в академии тренеров?Куда же деваются тренеры?
+6
0
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Мостовой вот начеканил 1000 раз, прошёлся футбольной походкой и поступил. Так что надо подтягивать подобные умения.
+3
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+3
Ответ OldRedWhite
А Вам что гласности захотелось и прозрачности ? Так Вы потом и Перестройки захочите ! Знаем вашего брата !
Вы что ходите как во Франции! (С)
+3
0
+3
Там рулят Симоняновские. За столько лет его руководства там прогнило изрядно.
+1
0
+1
В России везде и всюду только по блату. А потом удивляемся, почему все у нас в упадке
+1
0
+1
Ответ Kvin
Как же отвратно. Всё по блату.
А Вам что гласности захотелось и прозрачности ?
Так Вы потом и Перестройки захочите !
Знаем вашего брата !
+2
-1
+1
Ответ Tigo_Volchara93
А что тут удивительного ??? Покажите где не будут по блату или за бабки ??
КНДР если только
+1
0
+1
Ответ Двестик Двестик
КНДР если только
А кто мешает побыстрее перенимать их опыт ?
+1
0
+1
Ответ Сергей Фетисов
Всё как в России.Интересно сколько потоков в год в академии тренеров?Куда же деваются тренеры?
Вопрос сопоставим только с :
- Мама , а откуда берутся дети ?
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