Защитник «Ахмата» Богосовац: «Русские и сербы – братья. Даже не знаю, чем они не похожи»
Мирослав Богосовац не видит различий в менталитете россиян и сербов.
– Обычно россиян сравнивают с сербами. А какие различия у этих двух наций?
– Даже не знаю, чем русские и сербы не похожи. Думаю, мы братья и все похожи, – сказал защитник «Ахмата» Богосовац.
На самом деле, непохожи очень многим - от отношения к жизни (сербский полако-пофигизм иногда вдохновляет, иногда вымораживает) до элементов быта и образования (в Сербии, например, всё население до 35 включительно превосходно знает английский - а вот русский уже нет). Ну и скрепы там специфичные - про правую руку Вучича горячо (всерьёз) православную... лесбу Ану Брнабич знают все, и всех вполне устраивает)))