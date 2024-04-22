Защитник «Ахмата» Богосовац: «Русские и сербы – братья. Даже не знаю, чем они не похожи»

Теги премьер-лига Россия Ахмат Мирослав Богосовац Футбол

Мирослав Богосовац не видит различий в менталитете россиян и сербов.

– Обычно россиян сравнивают с сербами. А какие различия у этих двух наций?

– Даже не знаю, чем русские и сербы не похожи. Думаю, мы братья и все похожи, – сказал защитник «Ахмата» Богосовац.

Материалы по теме

14 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
умением играть в футбол
+16
-3
+13
Ответ Ковид 07.10.52
Комментарий скрыт
мы, волосатики, им всем на одно лицо
+9
-1
+8
Прекрасный популизм)
На самом деле, непохожи очень многим - от отношения к жизни (сербский полако-пофигизм иногда вдохновляет, иногда вымораживает) до элементов быта и образования (в Сербии, например, всё население до 35 включительно превосходно знает английский - а вот русский уже нет). Ну и скрепы там специфичные - про правую руку Вучича горячо (всерьёз) православную... лесбу Ану Брнабич знают все, и всех вполне устраивает)))
+6
-2
+4
Ответ Ковид 07.10.52
Комментарий скрыт
Где в тренде и почему? Откуда вы это взяли?) Прямо-таки «братья» ? Или все же «партнеры» ? 🙃
+7
-4
+3
Интересно, откуда Sports взял написание этой фамилии через "о" - БогосОвац, и ничего ли их не смущает уже много лет, когда они пишут о нем новости.
+1
0
+1
К своей футбольной карьере подходят более ответственно.
+1
0
+1
Ответ Биркарт фон Грелленорт
Прекрасный популизм) На самом деле, непохожи очень многим - от отношения к жизни (сербский полако-пофигизм иногда вдохновляет, иногда вымораживает) до элементов быта и образования (в Сербии, например, всё население до 35 включительно превосходно знает английский - а вот русский уже нет). Ну и скрепы там специфичные - про правую руку Вучича горячо (всерьёз) православную... лесбу Ану Брнабич знают все, и всех вполне устраивает)))
Так у неё с партнершей еще и ребенок через ЭКО рожден. Это просто разрыв скреп на атомы.
+1
0
+1
Да, повезло, что для вас этнофолизм не придумали братья😅
+1
-1
0
Братушка...
0
0
0
Авель и Каин тоже были братья
+1
-1
0
Ответ ezheloko
Интересно, откуда Sports взял написание этой фамилии через "о" - БогосОвац, и ничего ли их не смущает уже много лет, когда они пишут о нем новости.
похоже, что сами придумали)
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий