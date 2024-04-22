Защитник «Ахмата» Богосовац: «Русские и сербы – братья. Даже не знаю, чем они не похожи»

Мирослав Богосовац не видит различий в менталитете россиян и сербов.

– Обычно россиян сравнивают с сербами. А какие различия у этих двух наций?

– Даже не знаю, чем русские и сербы не похожи. Думаю, мы братья и все похожи, – сказал защитник « » .