Медведев о победе «Зенита» в ЛЧ в 2089-м по рогнозу нейросети: «ИИ еще недоразвит. Постановка задачи неправомерная, травмирующая детскую психику»

Теги Зенит премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА Александр Медведев технологии Футбол

Александр Медведев прокомментировал прогноз нейросети.

Сегодня пользователь Twitter StokeyyG2 опубликовал список победителей Лиги чемпионов вплоть до 2103 года, созданный «искусственным интеллектом». Согласно прогнозу, «Зенит» завоюет трофей в 2089 году.

«Искусственный интеллект еще недоразвит, и постановка задачи неправомерная, травмирующая детскую психику.

Сначала вернемся в Лигу чемпионов, а потом будем уже определять цели, задачи и способы их достижения и решения», – сказал председатель правления «Зенита».

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14 комментариев
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По информации этой самой нейросети Шериф выиграет ЛЧ в 2086) Так же будут Мальме - 56; Ференцварош - 57; Динамо Загреб - 102 ))
+11
-1
+10
Ответ Роберт ЛеванГОЛьски
Т.е. 2089 год это еще сильно рано?)
На этот год запланирлван только выход из группы
+9
0
+9
Ответ Паша Самохин
По информации этой самой нейросети Шериф выиграет ЛЧ в 2086) Так же будут Мальме - 56; Ференцварош - 57; Динамо Загреб - 102 ))
Какой позор, Шериф выиграет ЛЧ раньше российских клубов. Это будет так, Шериф выиграет в 86ом, Питер купит 10 Молдован и выиграет в 89ом!
+9
-2
+7
Ответ Александр Коваль
Какой позор, Шериф выиграет ЛЧ раньше российских клубов. Это будет так, Шериф выиграет в 86ом, Питер купит 10 Молдован и выиграет в 89ом!
Отнюдь, Тирасполь к этому времени станет районным центром Московской области
+7
-1
+6
89-й говорите. Ну впритык вроде успеваю увидеть. Если зарядку по утрам начну делать
+4
0
+4
Т.е. 2089 год это еще сильно рано?)
+6
-3
+3
Там вообще, согласно этому прогнозу, в 2025 году победителем ЛЧ станет Ман Юнайтед. Так что расходимся, ИИ всех нае..дул.
+3
0
+3
Когда вернутся в Лигу, ИИ проанализировав новые входные данные, результаты и уровень игры, скорее выдаст 2889.
+4
-1
+3
Ну да. Мне вот нейросеть на полном серьёзе заливала, как Спартак героически в Лч 92/93 выступал в группе с Барселоной, Динамо Киев и с Бенфикой. Обыграли Барсу, вышли со второго места в 1/4, где уступили Андерлехту. Когда я ей сказал, чего ты мелишь, она извинилась. То есть она порой из прошлого недостоверную инфу вытягивает. Прогноз же будущего - сами понимаете🤷🏿‍♂️
+4
-2
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Даже если Зенит вернётся в ЛЧ, то сложно представить что будет с Семаком - больше не получится занимать любимое 4 место, его отменили.
+1
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Симуляция в духе Football Manager😅
https://photobooth.cdn.sports.ru/preset/share/3/04/9fe4f27b349018f738a817d2127e1.jpeg
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А вообще, обнадеживает. Теперь знаем, что к 89 году нас вернут 😂ждемс
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Ответ Goldstream
Ахаха, это мем про sports.ru = дети?)
Потому что палятся напропалую.
Вроде либеральную повестку поддерживают. Так ведите себя соответственно прилично.
Нет же - всё в желтизне, заигрывание с толпой, с люмпенами. Дешёвый кликбейт.
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