Медведев о победе «Зенита» в ЛЧ в 2089-м по рогнозу нейросети: «ИИ еще недоразвит. Постановка задачи неправомерная, травмирующая детскую психику»
Александр Медведев прокомментировал прогноз нейросети.
Сегодня пользователь Twitter StokeyyG2 опубликовал список победителей Лиги чемпионов вплоть до 2103 года, созданный «искусственным интеллектом». Согласно прогнозу, «Зенит» завоюет трофей в 2089 году.
«Искусственный интеллект еще недоразвит, и постановка задачи неправомерная, травмирующая детскую психику.
Сначала вернемся в Лигу чемпионов, а потом будем уже определять цели, задачи и способы их достижения и решения», – сказал председатель правления «Зенита».
https://photobooth.cdn.sports.ru/preset/share/3/04/9fe4f27b349018f738a817d2127e1.jpeg
Вроде либеральную повестку поддерживают. Так ведите себя соответственно прилично.
Нет же - всё в желтизне, заигрывание с толпой, с люмпенами. Дешёвый кликбейт.