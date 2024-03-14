Защитник «Урала» Эмерсон: «Английский мат строится вокруг трех слов, которые даже звучат одинаково. А русский настолько богатый, что можно построить предложение. Это очень круто»

Теги премьер-лига Россия Урал Эмерсон Иллой-Айет Футбол

Эмерсон Иллой-Айет отметил богатство русского мата.

Защитник «Урала» родился в Одессе в семье конголезца.

– Ты рассказывал, что, как и все одесситы, много ругаешься матом. Только на поле?

– В жизни тоже, это для меня отдушина. Нужно отдать должное русскому языку – какой же он богатый!

Свободно говорю по-английски и понимаю: мат там строится вокруг трех слов, которые даже звучат одинаково. А русский язык настолько разнообразный, что я легко могу построить целое предложение, состоящее только из мата. Это очень круто.

Но я не говорю, что абсолютно все и везде должны материться. Я сам делаю это только в кругу тех людей, которые знают, что я не какое-то быдло.

– Жена не делает замечаний?

– Кстати, при ней стараюсь себя сдерживать. Но ей всегда смешно, когда я ругаюсь. В основном использую мат в юморе – всегда приятно вкрутить какое-то плохое слово в шутку. Иногда ты просто обязан вставить матерное слово, чтобы было смешнее. Не зря же говорят: из песни слов не выкинешь, – сказал Эмерсон.

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46 комментариев
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в русском языке можно самому придумывать матные слова) каких я только не слышал)
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Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей Родины, — ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык! Не будь тебя — как не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома? Но нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу!
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Ответ Птюч, Ёж.
в русском языке можно самому придумывать матные слова) каких я только не слышал)
Я только что мысленно к каждому слову из вашего предложения подобрал матное)
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В любом языке мат строится вокруг половых органов и самого акта. Другое дело, что в русском языке большая вариативность.
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Только русским матом можно не только оскорбить, но и похвалить
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+9
Ответ mr.merfi
Он удивится, но русский март тоже строится вокруг трех слов: мужской половой орган, женский, взаимодействие между ними
Не соглашусь с вами, коллега, вы забыли важнейшее 4-е слово - ****ь - которое одновременно - существительное и междометие-неопределённый артикль.
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Какое третье?
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Ответ биг титс
Комментарий скрыт
потому что это русский город.
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Богатый русский язык.
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#####, такой ####### на ### богатый, что просто ######!
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Можно построить не только предложение, но и написать стихи и рассказы.
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Изящна русская словесность,
Родной язык не канет в неизвестность,
Покуда есть кого, и есть куда послать
Несокрушимо Родине стоять.
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Ответ Nissan 0123
Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей Родины, — ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык! Не будь тебя — как не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома? Но нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу!
помню сидел на уроках русского в школе . саучно было сверху доски весел лозунг- Мы любим свой язык и свою Родину. сосед по парте прочитал это наоборот. Унидор юовс и кызя иовс мибыл ым))) ржали долго. придурки малолетние. особенно аызывал восторг слово кызя))))
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Ответ Antuash
Я только что мысленно к каждому слову из вашего предложения подобрал матное)
И каждое основано на одном из нескольких матерных корней. Выдумщики, б****
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Зато в русском языке можно наплевать на порядок слов
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из нетленного. урок в англиской развед школе. встает курсант и говорит . сер скажите когда во фразе -мужики сегодня опять пиво не привезли надо произносить неопределенный артикль тля?? Скажите сер! ответ преподователя- после каждого слова курсант)
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Ответ Птюч, Ёж.
в русском языке можно самому придумывать матные слова) каких я только не слышал)
открытый код)
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Ответ mr.merfi
Он удивится, но русский март тоже строится вокруг трех слов: мужской половой орган, женский, взаимодействие между ними
Отнюдь, ###!
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Ответ Почтенный эльф
Не соглашусь с вами, коллега, вы забыли важнейшее 4-е слово - ****ь - которое одновременно - существительное и междометие-неопределённый артикль.
И Слово, на букву Б
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Ответ Уся Ваткин
Только русским матом можно не только оскорбить, но и похвалить
5+
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Ответ igls54
#####, такой ####### на ### богатый, что просто ######!
Бублик завидует)))
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Ответ Сергей Анохин
Я не могу второе слово разобрать :(
Производное от третьего с двумя н :)
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Ответ igls54
#####, такой ####### на ### богатый, что просто ######!
Я не могу второе слово разобрать :(
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Ответ Крыс Пол
Да, английский язык очень примитивный, но в этом и его преимущество
Это миф))
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Вот так русеют Эмерсоны
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Иллой Айет уже звучит как ##### ####
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Я знаю три слова,
Три матерных слова...
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наш слон
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😂👍
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Славяне очень гордятся разнообразием мата и матерных выражений в их языках, но на самом деле славянские языки, пусть и выигрывают у германских и даже романских языков, но в сравнении с венгерским или турецким очень скудны по части вариативности матерных выражений.

В турецком так точно потрясающая изобретательность в матерном словообразовании. Там каждое оскорбление сочиняется индивидуально под человека, которого хочешь оскорбить. :)
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