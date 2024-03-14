Защитник «Урала» Эмерсон: «Английский мат строится вокруг трех слов, которые даже звучат одинаково. А русский настолько богатый, что можно построить предложение. Это очень круто»
Эмерсон Иллой-Айет отметил богатство русского мата.
Защитник «Урала» родился в Одессе в семье конголезца.
– Ты рассказывал, что, как и все одесситы, много ругаешься матом. Только на поле?
– В жизни тоже, это для меня отдушина. Нужно отдать должное русскому языку – какой же он богатый!
Свободно говорю по-английски и понимаю: мат там строится вокруг трех слов, которые даже звучат одинаково. А русский язык настолько разнообразный, что я легко могу построить целое предложение, состоящее только из мата. Это очень круто.
Но я не говорю, что абсолютно все и везде должны материться. Я сам делаю это только в кругу тех людей, которые знают, что я не какое-то быдло.
– Жена не делает замечаний?
– Кстати, при ней стараюсь себя сдерживать. Но ей всегда смешно, когда я ругаюсь. В основном использую мат в юморе – всегда приятно вкрутить какое-то плохое слово в шутку. Иногда ты просто обязан вставить матерное слово, чтобы было смешнее. Не зря же говорят: из песни слов не выкинешь, – сказал Эмерсон.
Родной язык не канет в неизвестность,
Покуда есть кого, и есть куда послать
Несокрушимо Родине стоять.
Три матерных слова...
В турецком так точно потрясающая изобретательность в матерном словообразовании. Там каждое оскорбление сочиняется индивидуально под человека, которого хочешь оскорбить. :)