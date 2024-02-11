«Понте Прета» – «Сан-Паулу». Смотрите матч в прямом эфире на Sports.ru с комментарием Евгения Маркова и Александра Спивака

«Понте Прета» играет с «Сан-Паулу» в 7-м туре Лиги Паулиста.

Матч проходит в ночь с субботы на воскресенье. Sports.ru показывает встречу в прямом эфире, игру комментируют Евгений Марков и Александр Спивак. Начало – в 00:00 по московскому времени.

Трансляции проходят при поддержке Winline.

« » с 13 очками лидирует в группе D, « » идет второй с 9 баллами в группе B.

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