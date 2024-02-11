«Понте Прета» – «Сан-Паулу». Смотрите матч в прямом эфире на Sports.ru с комментарием Евгения Маркова и Александра Спивака
«Понте Прета» играет с «Сан-Паулу» в 7-м туре Лиги Паулиста.
Матч проходит в ночь с субботы на воскресенье. Sports.ru показывает встречу в прямом эфире, игру комментируют Евгений Марков и Александр Спивак. Начало – в 00:00 по московскому времени.
Трансляции проходят при поддержке Winline.
«Сан-Паулу» с 13 очками лидирует в группе D, «Понте Прета» идет второй с 9 баллами в группе B.
- Дата проведения
- 11 февраля, 00.00, «Estadio Moises Lucarelli»
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Понте Прета –
Роша, Иносенсио, Жуниор, Акин, Кастро, Риссо, Элвис, Эмерсон Сантос (Налди, 28), Рамон, Родригес, Яго.
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Сан-Паулу –
Рафаэл, Морейра, Арболеда, Диего Коста, Велингтон, Луис Густаво, Веллингтон Рато (Эрик, 26), Галоппо, Майя, Лусиано, Кальери.
- Предупреждение:
- Галоппо (31).
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И волосы назад.