«Понте Прета» – «Сан-Паулу». Смотрите матч в прямом эфире на Sports.ru с комментарием Евгения Маркова и Александра Спивака

Теги Сан-Паулу Понте Прета чемпионат Паулиста онлайны Футбол

«Понте Прета» играет с «Сан-Паулу» в 7-м туре Лиги Паулиста.

Матч проходит в ночь с субботы на воскресенье. Sports.ru показывает встречу в прямом эфире, игру комментируют Евгений Марков и Александр Спивак. Начало – в 00:00 по московскому времени.

Трансляции проходят при поддержке Winline.

«Сан-Паулу» с 13 очками лидирует в группе D, «Понте Прета» идет второй с 9 баллами в группе B.

Понте Прета – Сан-Паулу 0:0 (перерыв)
Дата проведения
11 февраля, 00.00, «Estadio Moises Lucarelli»
Онлайн матча
Понте ПретаРоша, Иносенсио, Жуниор, Акин, Кастро, Риссо, Элвис, Эмерсон Сантос (Налди, 28), Рамон, Родригес, Яго.
Сан-ПаулуРафаэл, Морейра, Арболеда, Диего Коста, Велингтон, Луис Густаво, Веллингтон Рато (Эрик, 26), Галоппо, Майя, Лусиано, Кальери.
Предупреждение:
Галоппо (31).

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1 комментарий
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