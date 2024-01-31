«Шальке» не получит лицензию в случае вылета в 3-ю лигу Германии – из-за долгов. Команда идет на 15-м месте из 18

Теги Шальке бизнес Ганза Д2 Германия Д3 Германия Оснабрюк Айнтрахт Брауншвейг деньги Футбол

Существование «Шальке» находится под угрозой.

Гельзенкирхенцы сейчас идут во 2-м дивизионе Германии на 15-м месте из 18. У следующих за ним «Айнтрахта» из Брауншвейга и «Ганзы» столько же очков (по 20), но хуже разница голов. «Оснабрюк», замыкающий таблицу, отстает на 10 баллов.

По данным Sky Sport Deutschland, в случае вылета в 3-ю лигу «Шальке» не получит лицензию – и клуб в своем нынешнем виде перестанет существовать. Это связано с долгами: по состоянию на конец прошлого сезона они составляли 165,1 млн евро.

58 комментариев
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Ответ CSKAvrn
Сразу вспоминается Хунтелар, Озил, Дракслер…
Рауль, Нойер, Фарфан и Рангник…
+72
-2
+70
Долг 165 млн для Германии приговор. Для Испании миллиард пустяк😃
+55
-1
+54
Сразу вспоминается Хунтелар, Озил, Дракслер…
+41
-1
+40
Шальке искренне жаль, клуб один из наиболее популярных в Германии, и если он вылетит из второй Бундеслиги, то скорее всего придется регистрировать новый клуб в Гельзенкирхине, который будет играть непонятно где и с самых низов немецкой пирамиды футбола.

Но хреновый менеджмент в десятых, который выжал абсолютный минимум и не смог адекватно заменить всех лидеров, которых или продали, или отпустили бесплатно (второе в принципе преступление), мог привести только к этому. Ковид накрыл клуб волной проблем, а затем его просто смыло во второй этаж немецкого футбола. К сожалению.
+22
-1
+21
Ответ a2wai
Шальке искренне жаль, клуб один из наиболее популярных в Германии, и если он вылетит из второй Бундеслиги, то скорее всего придется регистрировать новый клуб в Гельзенкирхине, который будет играть непонятно где и с самых низов немецкой пирамиды футбола. Но хреновый менеджмент в десятых, который выжал абсолютный минимум и не смог адекватно заменить всех лидеров, которых или продали, или отпустили бесплатно (второе в принципе преступление), мог привести только к этому. Ковид накрыл клуб волной проблем, а затем его просто смыло во второй этаж немецкого футбола. К сожалению.
Будет Шальке 24 вместо Шальке 04
+20
-1
+19
Как можно было докатиться до такого состояния?! Эй, Дортмунд, помоги заклятым врагам, как Бавария некогда помогла тебе!
+15
-1
+14
Ответ QWertY
Рауль, Нойер, Фарфан и Рангник…
холтби, метцельдер, хоуведес
+15
-2
+13
Шальке и Гамбург - два клуба из Германии, которые всегда почему-то вызывали симпатию. Ну и Шальке - это особенная команда, тот поход в ЛЧ 10-11 был легендарным!
+12
-1
+11
Так бесславно умирает легенда...
+10
0
+10
Ответ фк кабинет
При Газпроме такой фигни не было)
Увы, была. Газпром не давал уж очень много денег, да, у Шальке был неплохой придаток, но он не формировал бюджет клуба.

Первые проблемы с финансами у Шальке появились еще до того, как они разорвали свой контракт с Газпромом))
+13
-3
+10
Ответ QWertY
Рауль, Нойер, Фарфан и Рангник…
Хёведес, Асамоа, Кураньи, Леманн, Вильмотс, Мпенза...
+11
-1
+10
Ответ CSKAvrn
Сразу вспоминается Хунтелар, Озил, Дракслер…
Эббе Санд
+8
0
+8
Ответ Bob Dylan
Как можно было докатиться до такого состояния?! Эй, Дортмунд, помоги заклятым врагам, как Бавария некогда помогла тебе!
Бавария дала 2 млн, а тут 165
+6
0
+6
Шальке до сих пор , даже из второй лиги держится в топах самых популярных команд
+5
0
+5
Ответ CSKAvrn
Сразу вспоминается Хунтелар, Озил, Дракслер…
Кевин Кураньи и Иван Ракитич)
+4
0
+4
зениту крепко задуматься, что с ними станет без национального достояния
+6
-2
+4
Ответ Михаил М
Из-за ковида влипли так
Скорее из-за необдуманных решений руководства.
+4
0
+4
Ответ Максим Ачкасов
холтби, метцельдер, хоуведес
Сане, Горетцка
+4
0
+4
Ответ CSKAvrn
Сразу вспоминается Хунтелар, Озил, Дракслер…
Линкольн, Кураньи, Алтынтоп
+3
0
+3
Ответ CSKAvrn
Сразу вспоминается Хунтелар, Озил, Дракслер…
Кобиашвили
+3
0
+3
Ответ Direct free kick
зениту крепко задуматься, что с ними станет без национального достояния
так им не привыкать.они там уже были ))))
+3
-1
+2
Ответ CSKAvrn
Сразу вспоминается Хунтелар, Озил, Дракслер…
А где легенда КОноплянка)
+2
0
+2
Ответ CSKAvrn
Сразу вспоминается Хунтелар, Озил, Дракслер…
Алтынтоп и Фарфан
+2
0
+2
Ответ Asl Ali
есть статьи интересные про Гамбург? как они там ? второй город в Германии все таки , а команду теряют
Каждый год совсем чуть-чуть не хватает получить повышение
+1
0
+1
Расторгли контракт с Газпромом - и вот итог....
И УЕФА загибается - Суперлига заманивает к себе клубы.
+5
-4
+1
Не, ну довести такой клуб до такого состояния это очень постараться надо.
+2
-1
+1
Ответ CSKAvrn
Сразу вспоминается Хунтелар, Озил, Дракслер…
Озил Вердер
+1
0
+1
Ответ Игорь Ломовкин
Германия не Россия, болелы скинутся и выплатят долги.
уже скоро, уже вот-вот скинутся)
+1
0
+1
Ответ Игорь Ломовкин
Германия не Россия, болелы скинутся и выплатят долги.
У нас просто напросто-таки подняли бы цены на ресурсы, например на газ, воду...и.т.д. и ты даже не узнал бы, что это ты скинулся!!
+4
-3
+1
Ответ CSKAvrn
Сразу вспоминается Хунтелар, Озил, Дракслер…
Рауль
+2
-1
+1
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