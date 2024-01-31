«Шальке» не получит лицензию в случае вылета в 3-ю лигу Германии – из-за долгов. Команда идет на 15-м месте из 18
Существование «Шальке» находится под угрозой.
Гельзенкирхенцы сейчас идут во 2-м дивизионе Германии на 15-м месте из 18. У следующих за ним «Айнтрахта» из Брауншвейга и «Ганзы» столько же очков (по 20), но хуже разница голов. «Оснабрюк», замыкающий таблицу, отстает на 10 баллов.
По данным Sky Sport Deutschland, в случае вылета в 3-ю лигу «Шальке» не получит лицензию – и клуб в своем нынешнем виде перестанет существовать. Это связано с долгами: по состоянию на конец прошлого сезона они составляли 165,1 млн евро.
Но хреновый менеджмент в десятых, который выжал абсолютный минимум и не смог адекватно заменить всех лидеров, которых или продали, или отпустили бесплатно (второе в принципе преступление), мог привести только к этому. Ковид накрыл клуб волной проблем, а затем его просто смыло во второй этаж немецкого футбола. К сожалению.
Первые проблемы с финансами у Шальке появились еще до того, как они разорвали свой контракт с Газпромом))
И УЕФА загибается - Суперлига заманивает к себе клубы.