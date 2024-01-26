Анхелиньо близок к аренде в «Рому» из «Лейпцига» с правом выкупа за 6 млн евро
Анхелиньо может перейти в «Рому» на правах аренды.
Как пишет журналист Джанлуиджи Лонгари, скоро «Рома» отправит «РБ Лейпциг» предложение об аренде 27-летнего защитника с правом выкупа за 6 млн евро. За игрока также борется «Марсель», однако испанец предпочел бы отправиться в «Рому».
По данным Джанлуки Ди Марцио, клубы уже согласовали условия аренды, однако до осуществления этого трансфера «Роме» нужно закрыть несколько сделок на выход.
Анхелиньо ждет «Рому». Во время возникшей паузы с ним связывались «Бетис», которому игрок сразу отказал, и «Марсель», переговоры с которым пока поставлены на паузу. Защитник хочет сдержать слово, которое дал «Роме».
Сейчас Анхелиньо в аренде в «Галатасарае». За «РБ Лейпциг» он не играл с сезона-2021/22.
В этом сезоне у игрока 1475 минут в 19 матчах за турецкий клуб. В них он забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.
Полную статистику 27-летнего левого защитника можно найти здесь.