Анхелиньо близок к аренде в «Рому» из «Лейпцига» с правом выкупа за 6 млн евро

Теги Марсель Рома бундеслига Германия Бетис лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига Галатасарай высшая лига Турция возможные трансферы РБ Лейпциг Джанлука Ди Марцио Анхелиньо Футбол

Анхелиньо может перейти в «Рому» на правах аренды.

Как пишет журналист Джанлуиджи Лонгари, скоро «Рома» отправит «РБ Лейпциг» предложение об аренде 27-летнего защитника с правом выкупа за 6 млн евро. За игрока также борется «Марсель», однако испанец предпочел бы отправиться в «Рому».

По данным Джанлуки Ди Марцио, клубы уже согласовали условия аренды, однако до осуществления этого трансфера «Роме» нужно закрыть несколько сделок на выход.

Анхелиньо ждет «Рому». Во время возникшей паузы с ним связывались «Бетис», которому игрок сразу отказал, и «Марсель», переговоры с которым пока поставлены на паузу. Защитник хочет сдержать слово, которое дал «Роме».

Сейчас Анхелиньо в аренде в «Галатасарае». За «РБ Лейпциг» он не играл с сезона-2021/22.

В этом сезоне у игрока 1475 минут в 19 матчах за турецкий клуб. В них он забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

Полную статистику 27-летнего левого защитника можно найти здесь

3 комментария
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Игрок загадка) в памяти остались только приятные впечатления по тем играм, что видел, а слоняется по арендам да еще и с такой смешной суммой выкупа. Что не так с ним?
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+6
Ответ Ruslan super
у него с руководством Лейпцига что-то
У него со всеми клубами, в которых играл, что-то.
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+1
Ответ got_milk
Игрок загадка) в памяти остались только приятные впечатления по тем играм, что видел, а слоняется по арендам да еще и с такой смешной суммой выкупа. Что не так с ним?
у него с руководством Лейпцига что-то
+1
-1
0
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