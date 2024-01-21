«Краснодар» на сборах в ОАЭ сыграет с «Аль-Васлем», «Астаной», «Уралом» и «Торпедо»

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Стала известна программа подготовки «Краснодара» к весенней части сезона.

«Быки» вышли из отпуска 18 января. Первый сбор пройдет в Дубае с 21 января по 8 февраля, во время которого будут проведены контрольные матчи с «Родиной» (3 февраля) и лидером чемпионата ОАЭ «Аль-Васлем» (8 февраля). 

Второй сбор также пройдет в ОАЭ, в Абу-Даби – с 11 по 23 февраля. На нем «Краснодар» сыграет с «Астаной» (14 февраля), «Уралом» (18 февраля) и «Торпедо» (22 февраля).

2 комментария
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Судя по соперникам тактические моменты будут обрабатывать.
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Ответ Шухрат Казыев
Судя по соперникам тактические моменты будут обрабатывать.
Ага, особенно с Уралом, который будет их мордой об газон возить, как в Екатеринбурге, отрабатывать тактику автобуса, чтоб много не забили.
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