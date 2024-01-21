«Краснодар» на сборах в ОАЭ сыграет с «Аль-Васлем», «Астаной», «Уралом» и «Торпедо»
Стала известна программа подготовки «Краснодара» к весенней части сезона.
«Быки» вышли из отпуска 18 января. Первый сбор пройдет в Дубае с 21 января по 8 февраля, во время которого будут проведены контрольные матчи с «Родиной» (3 февраля) и лидером чемпионата ОАЭ «Аль-Васлем» (8 февраля).
Второй сбор также пройдет в ОАЭ, в Абу-Даби – с 11 по 23 февраля. На нем «Краснодар» сыграет с «Астаной» (14 февраля), «Уралом» (18 февраля) и «Торпедо» (22 февраля).