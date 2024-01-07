Осинькин о задаче «Крыльев»: «Хотим оказаться максимально высоко – за это будем биться и драться»
Игорь Осинькин рассказал о задаче «Крыльев Советов» в весенней части сезона.
После 18 туров самарцы занимают в Мир РПЛ 6-е место.
«Громких заявлений делать не хочется. У нас одна цель: быть как можно выше. Мы примем любое место, до которого дотянемся, но мы хотим оказаться максимально высоко, и за это будем биться и драться», – сказал главный тренер «Крыльев Советов».
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