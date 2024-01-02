Победа «Ливерпуля» с бешеным xG, «Спартак» дал новое имя стадиону, условия возвращения ФХР, «МЮ» отправил ван де Бека в аренду, Роналду подарил маме Porsche и другие новости

1. «Ливерпуль» победил «Ньюкасл» в АПЛ – 4:2. Мохамед Салах сделал дубль и не реализовал пенальти. Команда Юргена Клоппа в этой игре нанесла 34 удара во воротам и побила рекорд АПЛ по ожидаемым голам (xG) за матч – 7,27.

«Ливерпуль» идет 1-м в чемпионате Англии и оторвался от «Астон Виллы» на 3 очка, от «Ман Сити» и «Арсенала» – на 5, при этом у «горожан» есть игра в запасе.

2. «Сиэтл» победил «Вегас» в «Зимней классике» – 3:0, вратарь «Кракена» Даккор впервые в истории таких матчей сыграл на ноль. Игроки «Вегаса» прибыли на игру в образе Элвиса Пресли, а хоккеисты «Сиэтла» – в рыбацких костюмах. Посещаемость мероприятия – 47 313 зрителей.

3. «Спартак» переименовал стадион в «Лукойл Арену»: «Под новым именем наш дом станет еще уютнее, современнее и поможет добиться новых больших побед!»

4. Харальд Амундсен выиграл гонку преследования на третьем этапе «Тур де Ски» в итальянском Тоблахе, Валнес – 2-й, Йенссен – 3-й, Поромаа – 4-й. Джесси Диггинс победила в женском пасьюте, Карл – 2-я, Сван – 3-я, Нисканен – 8-я.

5. Президент ИИХФ Люк Тардиф назвал условия возможного возвращения Федерации хоккея России (ФХР) к международным турнирам: принять правила по трансферам, согласиться с понятием «контракт», принять правила и уставы ИИХФ.

6. «Ливерпуль» хочет подписать Килиана Мбаппе в качестве замены Салаху. Так клуб намерен сократить разрыв с «Ман Сити», пишет Le Parisien.

7. «Манчестер Юнайтед» отдал Донни ван де Бека «Айнтрахту» в аренду с опцией выкупа.

8. НБА. 39 очков Рэндла помогли «Нью-Йорку» обыграть «Миннесоту» и другие результаты.

9. «Спартак» интересуется лучшим бомбардиром «Сантоса» Леонардо. Игрок оценивается в 18 млн евро.

10. «Турне четырех трамплинов». 2-й этап. Словенец Анже Ланишек победил, Рею Кобаяси – 2-й, Веллингер – 3-й, Гранеруд не прошел во вторую попытку.

11. У Уэйна Руни в «Бирмингеме» дела очень плохи: 2 победы в 15 матчах. До прихода бывшего игрока «МЮ» клуб шел 6-м в Чемпионшипе, теперь – 20-й.

12. Криштиану Роналду подарил маме Porsche на 69-летие.

Цитаты дня.

Рафаэл Леау: «Роналду – мой кумир. Я могу достичь уровня Криштиану и Мбаппе, но я не эгоистичный – если могу ассистировать, отдаю пас партнеру»

Александр Тихонов: «Россиянам нужно равняться на президента. Желаю Путину здоровья и принятия смелых решений»

Вратарь ЦСКА Федотов про «Слово пацана»: «Это «Бригада» на новый лад. Мы так жили, не надо стыдиться. Есть романтизация темы среди современной молодежи»

«Акинфеев – легенда, побил все рекорды. Но Яшин – единственный вратарь с «Золотым мячом». О чем здесь можно говорить?» Лунев о киперах

Алина Загитова: «Позитив играет очень важную часть в моей жизни. В мире сейчас много негатива – все очень какие-то хмурые, грустные»

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