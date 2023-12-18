Невилл об АПЛ: «Сити» находится чуть ниже своего уровня, но все равно в нескольких очках от вершины. «Арсенал» – единственный конкурент»

Теги Гари Невилл Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Футбол

Гари Невилл назвал команды, которые будут бороться за чемпионство в АПЛ.

«Это не похоже на Сити», это не похоже не Пепа. Они потеряли очки в пяти из последних шести игр, у них было несколько по-настоящему трудных моментов, они теряли очки тогда, когда этого никто не ожидал. 

Люди не разносят их, мы не говорим, что они стали мусорной командой. Мы говорили, что в «Манчестер Юнайтед» последние несколько недель был хаос, но «Манчестер Сити» сейчас просто находится чуть ниже своего уровня. 

За последние несколько лет они добились таких успехов, что могут провести несколько месяцев на менее высоком уровне. Они действительно потеряли несколько очков – и все рано находятся всего в нескольких баллах от вершины лиги.

Они все еще в числе претендентов, и если они останутся там к февралю, они будут опасны. Но причина, по которой я сказал, что «Арсенал» выиграет лигу, заключается в том, что я делаю ставку на те небольшие травмы, которые игроки «Сити» будут получать после требла, на их самоуспокоенность после требла и выпадение из игры, и я делаю ставку на то, что «Арсенал» сохранит форму своих основных игроков.

Я действительно думаю, что «Арсенал» – единственный конкурент «Сити», я не верил в «Ливерпуль» [даже до матча с «МЮ»]. Они могут включиться в борьбу только из-за Клоппа и если усилят полузащиту в январе, но я чувствую, что «Арсенал» лучше как команда», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед». 

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20 комментариев
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Ответ Yoshiyuki Lewis
Какой лицемер Тоесть у Сити серия из ничеек и они претенденты А у Ливерпуля после серии побед ничья против МЮ и сразу все наоборот УХАХАХАХАХА просто Невилл несет чушь без какой либо аргументации и логики
Ливерпуль в отличие от Сити играет ужасно, у них и так много "волевых" побед, рано или поздно перестанет везти как в матче с КП, а будет чаще случаться как с МЮ
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Вот смеху будет, если Вилла повторит успех Лестера
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Ответ Николай Бойко
Вот смеху будет, если Вилла повторит успех Лестера
И матч ЛЧ Жирона- Астон Вилла)
+4
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Погорячился Невилл. Ливер нельзя исключать из списка претендентов. МС, Арсенал и Ливер- очевидные соискатели. Плюс Вилла, как кость в горле для всех трёх. Тем интересней будет концовка АПЛ.
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Ответ luu
Арсенал по-классике весной посыпится под грузом ответственности и ожиданий.
Всё, лавочка щедрости Арсенала закрылась. Теперь это команда, которая готова к чемпионству ментально, технически и физически.
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Арсенал по-классике весной посыпится под грузом ответственности и ожиданий.
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Забавно то, что перед прошлым сезонам эти все спецы Арсенал даже в первую четверку не включали
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Ответ ОттоДракула
Да-да. И Ливерпуль не даст Юнайтед увезти с Энфилда даже очко. Знаем этого эксперта-прогнозиста.
почему вы сомневаетесь в экспертных способностях невилла, неужто забыли как он продемонстрировал свой класс работая тренером в валенсии?
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Ответ Николай Бойко
Вот смеху будет, если Вилла повторит успех Лестера
Да тогда тоже арсенал должен был брать лигу)))
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Ответ Денис Давыдов
Забавно то, что перед прошлым сезонам эти все спецы Арсенал даже в первую четверку не включали
Невилл после Ливерпуль0-0 Бавария-Ливерпуль не выиграет ЛЧ

И Ливерпуль в том сезоне выигрывает ЛЧ
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Ответ ОттоДракула
Да-да. И Ливерпуль не даст Юнайтед увезти с Энфилда даже очко. Знаем этого эксперта-прогнозиста.
Забавно как все игнорируют ужасное судейство в матче
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Ответ Николай Бойко
Вот смеху будет, если Вилла повторит успех Лестера
Было бы интересно. Учитывая, что пару-тройку лет назад АВ чуть не отправилась снова покорять чемпионшип.
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Ответ Николай Бойко
Вот смеху будет, если Вилла повторит успех Лестера
Тоже хотел написать)
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Арсенал это хронический неудачник, выдающиеся начинается, хорошо идут, а заканчивают за упокой, сколько раз так было
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Блин у арсенал действительно таки сейчас есть команда давно такой не было во всех линиях кроме вратарской конечно, топ игроки, похоже на ливерпуль когда они взяли чемпионство тогда тоже за год до могли но чуть не хватило, сейчас в такой же ситуации арсенал
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Какой лицемер
Тоесть у Сити серия из ничеек и они претенденты
А у Ливерпуля после серии побед ничья против МЮ и сразу все наоборот

УХАХАХАХАХА просто Невилл несет чушь без какой либо аргументации и логики
+6
-6
0
Да-да. И Ливерпуль не даст Юнайтед увезти с Энфилда даже очко. Знаем этого эксперта-прогнозиста.
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