Мерсон о временных удалениях: «Вы убьете игру, это будут худшие 10 минут, которые вы можете представить. А споров станет еще больше. Не надо вводить что-то новое до решения старых проблем»

Теги премьер-лига Англия судьи Пол Мерсон правила Футбол

Пол Мерсон уверен, что временные удаления нанесут существенный вред АПЛ.

«Итак, они хотят ввести временные удаления. Жалкое зрелище. Когда в регби одна команда остается с 14 игроками, вторая может набрать 7-10 очков. Это огромное преимущество.

В футболе же, посадив кого-то на десять минут на скамейку, вы убиваете игру. 10 футболистов будут сидеть в защите все это время, это будет самый скучный футбол в истории. Они будут просто убивать время.

Все любят АПЛ: вы видите удар на одной половине поля, а через 30 секунд на другой половине уже разыгрывают угловой. И в эти 10 минут такая игра просто улетучивается, у оставшейся в меньшинстве команды просто нет выбора, кроме как сесть за линию мяча. Это будут худшие 10 минут, которые вы только можете представить.

К тому же мы говорим о людях, которые знают правила, но ничего не смыслят в футболе. Вообще ничего. Люди будут просто спорить еще больше: «Да его надо было удалить на 10 минут на прошлой неделе!»

Когда это прекратится? Не надо вводить что-то новое, пока не решены старые проблемы», – отметил бывший нападающий «Арсенала».

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12 комментариев

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Potors
Ответ d.xoxlov
Интересно, эти меняльщики правил никогда не задумывались, почему в футболе нет обратных замен? Физиологически вернуться в игру с таким типом нагрузок почти нереально.
А как же перерыв 15 минут?
+8
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+8
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d.xoxlov
Интересно, эти меняльщики правил никогда не задумывались, почему в футболе нет обратных замен? Физиологически вернуться в игру с таким типом нагрузок почти нереально.
+8
-2
+6
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Антон Киселёв
Имхо, за такие откровенные "тактические" фолы, когда не было даже попытки сыграть в мяч, следует наказывать красной карточкой
+7
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Экочёрт 4000
Я бы лучше давал 10-минутный перекур любителям поваляться на газоне в слезах и соплях
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d.xoxlov
Ответ Potors
А как же перерыв 15 минут?
Ну если только усиленно разминаться удалённый все эти 10 минут будет. Или в первых таймах только удалять, когда ещё силы вернуться есть.
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d.xoxlov
Ответ TheArsoman
Эти «экспертики», осуждающие «меняльщиков» таки стоят друг друга
Давайте-ка вашу экспертизу послушаем. Или на перерыв тоже по одному уходят, а потом "холодные" в игру по одному же возвращаются? Вы в футбол ведь играли хоть раз, должны иметь представление?
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TheArsoman
Ответ d.xoxlov
Давайте-ка вашу экспертизу послушаем. Или на перерыв тоже по одному уходят, а потом "холодные" в игру по одному же возвращаются? Вы в футбол ведь играли хоть раз, должны иметь представление?
Не претендую на такое почетное звание, мсье 🎩 с вашими познаниями мне тягаться не по силам, очевидно же
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