Мерсон о временных удалениях: «Вы убьете игру, это будут худшие 10 минут, которые вы можете представить. А споров станет еще больше. Не надо вводить что-то новое до решения старых проблем»

Пол Мерсон уверен, что временные удаления нанесут существенный вред АПЛ.

«Итак, они хотят ввести временные удаления. Жалкое зрелище. Когда в регби одна команда остается с 14 игроками, вторая может набрать 7-10 очков. Это огромное преимущество.

В футболе же, посадив кого-то на десять минут на скамейку, вы убиваете игру. 10 футболистов будут сидеть в защите все это время, это будет самый скучный футбол в истории. Они будут просто убивать время.

Все любят : вы видите удар на одной половине поля, а через 30 секунд на другой половине уже разыгрывают угловой. И в эти 10 минут такая игра просто улетучивается, у оставшейся в меньшинстве команды просто нет выбора, кроме как сесть за линию мяча. Это будут худшие 10 минут, которые вы только можете представить.

К тому же мы говорим о людях, которые знают правила, но ничего не смыслят в футболе. Вообще ничего. Люди будут просто спорить еще больше: «Да его надо было удалить на 10 минут на прошлой неделе!»

Когда это прекратится? Не надо вводить что-то новое, пока не решены старые проблемы», – отметил бывший нападающий «Арсенала».

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