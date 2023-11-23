«Зенит» и ЦСКА разыграют золото в чемпионском матче женской Суперлиги 24 ноября

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«Зенит» и ЦСКА встретятся в золотом матче женской Суперлиги.

В заключительном туре команды сыграют на стадионе «Новые Химки» 24 ноября, начало – в 17:00 по московскому времени.

Клубы подходят к игре с одинаковым количеством очков (по 38), но «Зенит» имеет преимущество по дополнительным показателям.

Это значит, что ЦСКА для завоевания чемпионского титула устроит только победа. Команде из Санкт-Петербурга достаточно не проиграть.

Прямая трансляция матча будет доступна на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Премьер».

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