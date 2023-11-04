Вратарь «Волгаря» Одоевский: «Рассчитываю вернуться в «Зенит» и доказать»

Теги Зенит премьер-лига Россия Первая лига Волгарь Даниил Одоевский Футбол

Даниил Одоевский рассчитывает вернуться в «Зенит» после аренды в «Волгаре».

— Меня бы не поняли, если бы не спросил о ваших перспективах в «Зените». Какие были договоренности, когда уходили в аренду в «Волгарь»?

— Из «Зенита» мне звонят, поддерживают. Договоренности? Я хочу играть. Неважно где, но хочется играть и играть. Помогая, разумеется, команде. Конечно, рассчитываю вернуться в «Зенит» и доказать, — сказал голкипер, чья аренда в астраханском клубе рассчитана до июня 2024 года.

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2 комментария

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Любовь Мелехова
Волгарь в зоне вылета из 1 лиги, 18 место. Пропущенных мячей больше всех после Шинника. Но ’надежды юношей питают’.
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Elegante
Нормальный он вратарь, только Бирюков думает иначе(
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