Вратарь «Волгаря» Одоевский: «Рассчитываю вернуться в «Зенит» и доказать»
Даниил Одоевский рассчитывает вернуться в «Зенит» после аренды в «Волгаре».
— Меня бы не поняли, если бы не спросил о ваших перспективах в «Зените». Какие были договоренности, когда уходили в аренду в «Волгарь»?
— Из «Зенита» мне звонят, поддерживают. Договоренности? Я хочу играть. Неважно где, но хочется играть и играть. Помогая, разумеется, команде. Конечно, рассчитываю вернуться в «Зенит» и доказать, — сказал голкипер, чья аренда в астраханском клубе рассчитана до июня 2024 года.
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