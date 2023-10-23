РФС разрешил «Сочи» заявить эквадорского форварда Кабесу. Клуб еще не объявил о трансфере

РФС разрешил «Сочи» заявить новичка вне регистрационного периода.

Состав команды пополнит эквадорский нападающий . Сам « » еще не объявил о трансфере.

«Удовлетворить заявление ФК «Сочи» о регистрации футболиста Кабесы Хименеса Алехандро Хайра (11.03.1997 г.р.) вне регистрационного периода. Разрешить ФК «Сочи» осуществить регистрацию футболиста Кабесы Хименеса Алехандро Хайра (11.03.1997 г.р.) для участия в профессиональных соревнованиях (внести в заявочный лист для участия в соревнованиях) под эгидой РФС вне регистрационного периода при представлении в проводящую соревнования организацию всех соответствующих документов, необходимых для регистрации данного футболиста», – говорится в постановлении комитета по статусу игроков.

Последним клубом Кабесы был эквадорский « ». Статистику 26-летнего футболиста можно найти здесь.

Теперь в Fantasy ЛЧ – призы каждый тур. Соберите свою команду и вступайте в призовую лигу Winline