РФС разрешил «Сочи» заявить эквадорского форварда Кабесу. Клуб еще не объявил о трансфере

Теги премьер-лига Россия РФС Эмелек высшая лига Эквадор Алехандро Кабеса Сочи Футбол

РФС разрешил «Сочи» заявить новичка вне регистрационного периода.

Состав команды пополнит эквадорский нападающий Алехандро Кабеса. Сам «Сочи» еще не объявил о трансфере. 

«Удовлетворить заявление ФК «Сочи» о регистрации футболиста Кабесы Хименеса Алехандро Хайра (11.03.1997 г.р.) вне регистрационного периода. Разрешить ФК «Сочи» осуществить регистрацию футболиста Кабесы Хименеса Алехандро Хайра (11.03.1997 г.р.) для участия в профессиональных соревнованиях (внести в заявочный лист для участия в соревнованиях) под эгидой РФС вне регистрационного периода при представлении в проводящую соревнования организацию всех соответствующих документов, необходимых для регистрации данного футболиста», – говорится в постановлении комитета РФС по статусу игроков.

Последним клубом Кабесы был эквадорский «Эмелек». Статистику 26-летнего футболиста можно найти здесь

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9 комментариев

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Никита Самарин
А почему разрешили вне регистрационного периода?
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bestvideox
Норм
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Hunteralex
Ответ Никита Самарин
А почему разрешили вне регистрационного периода?
Нужно почитать регламент, но вообще, как правило, если по свободному трансферу, то окно для заявки внутри чемпионата подлиннее
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