РФС разрешил «Сочи» заявить эквадорского форварда Кабесу. Клуб еще не объявил о трансфере
РФС разрешил «Сочи» заявить новичка вне регистрационного периода.
Состав команды пополнит эквадорский нападающий Алехандро Кабеса. Сам «Сочи» еще не объявил о трансфере.
«Удовлетворить заявление ФК «Сочи» о регистрации футболиста Кабесы Хименеса Алехандро Хайра (11.03.1997 г.р.) вне регистрационного периода. Разрешить ФК «Сочи» осуществить регистрацию футболиста Кабесы Хименеса Алехандро Хайра (11.03.1997 г.р.) для участия в профессиональных соревнованиях (внести в заявочный лист для участия в соревнованиях) под эгидой РФС вне регистрационного периода при представлении в проводящую соревнования организацию всех соответствующих документов, необходимых для регистрации данного футболиста», – говорится в постановлении комитета РФС по статусу игроков.
Последним клубом Кабесы был эквадорский «Эмелек». Статистику 26-летнего футболиста можно найти здесь.
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