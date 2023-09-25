Хави о том, лучше ли у «Барсы» состав, чем у «Реала»: «В Каталонии 7 миллионов тренеров. Не люблю сравнивать, но нашим составом доволен»

Теги Барселона Реал Мадрид Хави Ла Лига Футбол

Хави ответил, считает ли он, что состав «Барселоны» лучше, чем у «Реала».

Главного тренера каталонского клуба в преддверии матча Ла Лиги против «Мальорки» спросили, превосходит ли состав «Барселоны» футболистов, собранных в «Реале».

«Я отвечу вам на этот вопрос в июне. На этот счет есть разные мнения.

В Каталонии 7 миллионов тренеров. Я не особо люблю сравнивать. Но я доволен составом нашей команды», – ответил Хави.

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20 комментариев

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Отец Абду
Ответ Гномович!
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Понюхал что ли?:)
+57
-5
+52
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Леван Мкртчян
Ответ Sadullo
Я болельщик Реала но состав Барселона лучший ето надо признать
Мне за такую же мысль местные Мадридисты рейтинг минус восемьдесят накидали, на одной из веток.
Смотрю уже некоторые трезветь стали и выдавать адекватную базу.
+18
-2
+16
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Sadullo
Я болельщик Реала но состав Барселона лучший ето надо признать
+18
-6
+12
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GuruFutbola
Ответ ZaSvabody
На каких-то позициях лучше, на каких-то хуже. Но у Реала скамейка подлиннее. У Барсы в этом году самая короткая заявка на сезон за много последних лет.
Длиннее кем? Хоселу, васкесом и гарсией? 🤣🤣🤣
+8
-2
+6
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Леван Мкртчян
Ответ Нефанатик
7 млн тренеров. Начал цитировать Сколари.
Сколари сам стыбрил это выражение.
Изначально оно про сербский баскетбол и фанов Партизана
+6
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Pb-SE
Еще по одному тренеру в Манчестере, Лондоне и Париже
+4
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TAGAY
у Барсы самый сбалансированный состав за последние лет 5-6 уж точно. с момента ухода Алвеса у Барсы всегда были проблемы на разных позициях, ПЗ,потом ЛН, ЦФ,ЦПЗ,ЦЗ.. а самый ужас был в 2020 году.. Куману кстати тоже надо спасибо сказать, Араухо,Гави и Педри полностью его работа. это он избавлялся от всех старичков и тупо начал сыроватый молодежь в итоге из 6-7 молодежи выстрелили трое и сейчас эти трое однозначно топари бешеные. не думаю что другой тренер сделал бы так же, скорее всего оставил бы Рактич/Видаль,Луиса и играл бы не с Педри а с более опытным Коутом.
+3
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aidos_1979
Ответ Отец Абду
Понюхал что ли?:)
Не спеши скоро он тебе и про трусы расскажет)
+3
0
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Нефанатик
7 млн тренеров. Начал цитировать Сколари.
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Топлю за барсу 10 лет
Ответ Леван Мкртчян
Мне за такую же мысль местные Мадридисты рейтинг минус восемьдесят накидали, на одной из веток. Смотрю уже некоторые трезветь стали и выдавать адекватную базу.
Ну скорее Реал в этом сезоне без титулов, нету надежной защиты и девятки. Максимум 2 место в чемпионате, хотя надеюсь летом приобретут Альвареза
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Нефанатик
Ответ Леван Мкртчян
Сколари сам стыбрил это выражение. Изначально оно про сербский баскетбол и фанов Партизана
Не знал. Я впервые услышал от Сколари, когда он не вызвал Ромарио.
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WESTERN-
Ответ GuruFutbola
Интрига, кто осенью забьет быстрее, мудрик или родриго)
Родриго вроде уже забивал в этом чемпионате
+2
-2
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GuruFutbola
Ответ WESTERN-
Родриго вроде уже забивал в этом чемпионате
В 1 туре
+1
-1
0
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