Хави о том, лучше ли у «Барсы» состав, чем у «Реала»: «В Каталонии 7 миллионов тренеров. Не люблю сравнивать, но нашим составом доволен»
Хави ответил, считает ли он, что состав «Барселоны» лучше, чем у «Реала».
Главного тренера каталонского клуба в преддверии матча Ла Лиги против «Мальорки» спросили, превосходит ли состав «Барселоны» футболистов, собранных в «Реале».
«Я отвечу вам на этот вопрос в июне. На этот счет есть разные мнения.
В Каталонии 7 миллионов тренеров. Я не особо люблю сравнивать. Но я доволен составом нашей команды», – ответил Хави.
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Смотрю уже некоторые трезветь стали и выдавать адекватную базу.
Изначально оно про сербский баскетбол и фанов Партизана