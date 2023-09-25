Хави о том, лучше ли у «Барсы» состав, чем у «Реала»: «В Каталонии 7 миллионов тренеров. Не люблю сравнивать, но нашим составом доволен»

Хави ответил, считает ли он, что состав «Барселоны» лучше, чем у «Реала».

Главного тренера каталонского клуба в преддверии матча против «Мальорки» спросили, превосходит ли состав «Барселоны» футболистов, собранных в « ».

«Я отвечу вам на этот вопрос в июне. На этот счет есть разные мнения.

В Каталонии 7 миллионов тренеров. Я не особо люблю сравнивать. Но я доволен составом нашей команды», – ответил .

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