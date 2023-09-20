Сборную Польши возглавил Михал Пробеж. Команда идет предпоследней в группе отбора Евро-2024

Сборную Польши возглавил новый специалист.

Пост главного тренера польской национальной команды занял Михал Пробеж. Ранее он возглавлял сборную Польши U21.

Пробеж также руководил такими командами, как «Полония», «Ягеллония», «Лодзь», «Арис», «Висла», «Лехия» и «Краковия». С «Ягеллонией» и «Краковией» он выигрывал Кубок и Суперкубок Польши.

Ранее сборную Польши возглавлял Фернанду Сантуш. Он был уволен после 3 поражений в 5 матчах.

Польша занимает предпоследнее место в группе отбора Евро-2024, набрав 6 очков в 5 турах. Выше в таблице располагаются сборные Молдовы, Чехии и Албании. Ниже – только сборная Фарерских островов.

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