Сборную Польши возглавил Михал Пробеж. Команда идет предпоследней в группе отбора Евро-2024

Теги Сборная Польши по футболу сборная Польши U-21 высшая лига Польша Футбол

Сборную Польши возглавил новый специалист.

Пост главного тренера польской национальной команды занял Михал Пробеж. Ранее он возглавлял сборную Польши U21.

Пробеж также руководил такими командами, как «Полония», «Ягеллония», «Лодзь», «Арис», «Висла», «Лехия» и «Краковия». С «Ягеллонией» и «Краковией» он выигрывал Кубок и Суперкубок Польши. 

Ранее сборную Польши возглавлял Фернанду Сантуш. Он был уволен после 3 поражений в 5 матчах.

Польша занимает предпоследнее место в группе отбора Евро-2024, набрав 6 очков в 5 турах. Выше в таблице располагаются сборные Молдовы, Чехии и Албании. Ниже – только сборная Фарерских островов.

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7 комментариев

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ro44an.siz
В фамилии ошибка, буква Е после буквы О пропущена
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Гамарджоба Генацвале
Занимают своё место, пусть вообще там и останутся. Привет местным "экспертам", которые утверждали, что Польша прошла бы Россию без проблем в стыках к ЧМ.
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Вячеслав Соболевский
Лол, буквально всем понятно, что сборная играет ниже своего уровня. По твоей логике сборная Италия вообще слабая, раз не добирает очки в отборах.
Как играют, такое место и занимают, одна из худших и скучнейших сборных прошедшего ЧМ.
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Вячеслав Соболевский
Очередной цикл сборной Польши: нанять неподходящего тренера, затем уволить его и нанять местного опытного тренера за маленькую зарплату.
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Spartakus1984
Это овно несправедливо попало на ЧМ, теперь все возвращается им
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