Хаби Алонсо о 2:2 с «Баварией»: «Хороший для «Байера» результат. Мы бились до конца»

Хаби Алонсо доволен ничьей «Байера» с «Баварией» (2:2) в 4-м туре Бундеслиги.

Леверкузенцы ушли от поражения на 94-й минуте благодаря голу Эксекиэля Паласиоса с пенальти.

«Игра получилась интенсивной, у обеих команд было много голевых моментов. Ничья – хороший для нас результат.

Начало нам не удалось, но потом мы внесли небольшие коррективы, после чего стали лучше контролировать мяч, появились моменты.

Во втором тайме игра чуть успокоилась, мы хорошо контролировали мяч. При втором голе «Баварии» мы защищались не лучшим образом, но бились до конца», – сказал главный тренер « ».

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