Хаби Алонсо о 2:2 с «Баварией»: «Хороший для «Байера» результат. Мы бились до конца»

Теги Бавария Байер Хаби Алонсо бундеслига Германия Футбол

Хаби Алонсо доволен ничьей «Байера» с «Баварией» (2:2) в 4-м туре Бундеслиги.

Леверкузенцы ушли от поражения на 94-й минуте благодаря голу Эксекиэля Паласиоса с пенальти.

«Игра получилась интенсивной, у обеих команд было много голевых моментов. Ничья – хороший для нас результат.

Начало нам не удалось, но потом мы внесли небольшие коррективы, после чего стали лучше контролировать мяч, появились моменты.

Во втором тайме игра чуть успокоилась, мы хорошо контролировали мяч. При втором голе «Баварии» мы защищались не лучшим образом, но бились до конца», – сказал главный тренер «Байера».

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2 комментария

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Aibek Mak
Впервые посмотрел матч Байера при Алонсо. Команда отлично держит мяч но не контроль ради контроля а двигая мяч вперед. Сыграли очень круто теперь я понимаю почему так хвалят Хаби. Момент когда Виртц попал в штангу как они вдвоем как на тренировке разрезали всю оборону мюнхенцев. С исполнителями уровня Мадрида он может творить чудеса
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Begench Berdimuradov
Байер 👌
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