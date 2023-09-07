«Барса» и «Рома» интересуются 16-летним игроком «Велес Сарсфилд» Монторо. Аргентинца могут подписать бесплатно

Теги Рома Барселона серия А Италия Ла Лига высшая лига Аргентина Велес Сарсфилд возможные трансферы Футбол

«Барселоне» и «Роме» интересен 16-летний игрок «Велес Сарсфилд» Альваро Монторо.

По информации TyC Sports, Монторо тренировался на базе «Ромы» в июле в период оформления гражданства Италии и привлек внимание клуба. За 16-летним плеймейкером также следит «Барселона».

Отмечается, что клубы могут подписать Монторо бесплатно, поскольку у него по-прежнему нет профессионального контракта с «Велес Сарсфилд».

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2 комментария

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Артём Никулин
Скауты просто фильтр в Football Manager поставили на игроков с юношеским контрактом и до 18 лет
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Forte Live
Бесплатно? Такого нельзя допускать. Это ошибка администрации. А после... как они могут развиться?
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