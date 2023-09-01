«Монако» продал Агиляра «Лансу» за 4 млн евро
Рубен Агиляр перешел из «Монако» в «Ланс».
С 30-летним защитником заключен трехлетний контракт. Он взял 2-й номер.
По сведениям L’Equipe, за него монегаски получат 4 млн евро с учетом бонусов.
Француз выступал за «Монако» с 2019 года. В прошлом сезоне на его счету 20 игр. Подробно со статистикой Агиляра можно ознакомиться здесь.
Фото: rclens.fr
Тем временем «Ланс» отправил защитника Жюльена Ле Кардиналя в «Брест». 26-летний футболист перешел в новую команду на правах аренды. Его показатели можно изучить тут.
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