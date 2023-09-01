«Монако» продал Агиляра «Лансу» за 4 млн евро

Теги Ланс Монако лига 1 Франция трансферы Брест Рубен Агиляр Жюльен Ле Кардиналь Футбол

Рубен Агиляр перешел из «Монако» в «Ланс».

С 30-летним защитником заключен трехлетний контракт. Он взял 2-й номер.

По сведениям L’Equipe, за него монегаски получат 4 млн евро с учетом бонусов.

Француз выступал за «Монако» с 2019 года. В прошлом сезоне на его счету 20 игр. Подробно со статистикой Агиляра можно ознакомиться здесь.

Фото: rclens.fr

Тем временем «Ланс» отправил защитника Жюльена Ле Кардиналя в «Брест». 26-летний футболист перешел в новую команду на правах аренды. Его показатели можно изучить тут.

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4 комментария

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funkymonkey
Ответ PSG Forever
Трудно назвать это усилением
Для Ланса, учитывая ЛЧ, великолепный вариант для ротации.
+6
0
+6
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Balt
Ответ PSG Forever
Трудно назвать это усилением
Для глубины запаса.
0
0
0
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PSG Forever
Ответ funkymonkey
Для Ланса, учитывая ЛЧ, великолепный вариант для ротации.
Для Ланса сойдет
0
0
0
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