Максим Лопес перешел в «Фиорентину» в аренду из «Сассуоло». У него 11 желтых в прошлом сезоне, одна красная – в этом
Максим Лопес перешел в «Фиорентину» из «Сассуоло».
«Фиалки» арендовали 25-летнего полузащитника с правом выкупа.
В нынешнем сезоне Максим Лопес провел два матча за «Сассуоло» в Серии А и получил одну красную карточку.
В прошлом чемпионате сыграл 30 игр за команду и получил 11 желтых карточек.
До этого футболист играл в «Марселе».
Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку
2 комментария