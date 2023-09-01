Максим Лопес перешел в «Фиорентину» в аренду из «Сассуоло». У него 11 желтых в прошлом сезоне, одна красная – в этом

Теги Фиорентина серия А Италия трансферы Сассуоло Максим Лопес Футбол

Максим Лопес перешел в «Фиорентину» из «Сассуоло».

«Фиалки» арендовали 25-летнего полузащитника с правом выкупа.

В нынешнем сезоне Максим Лопес провел два матча за «Сассуоло» в Серии А и получил одну красную карточку.

В прошлом чемпионате сыграл 30 игр за команду и получил 11 желтых карточек.

До этого футболист играл в «Марселе».

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2 комментария

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<~Inter~>
будет с Артуром конкурировать
+1
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+1
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R. Giskard Reventlov
Мог бы Шарикова сыграть
0
0
0
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