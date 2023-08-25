Моутинью перешел в «Брагу». Чемпион Европы получит 400 тысяч евро за год

Теги Сборная Португалии по футболу высшая лига Португалия Брага Жоау Моутинью премьер-лига Англия трансферы Вулверхэмптон Фабрицио Романо Футбол

Жоау Моутинью вернулся в чемпионат Португалии.

36-летний хавбек подписал контракт с «Брагой» до лета 2024 года.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, Моутинью, покинувший «Вулверхэмптон» на правах свободного агента, заработает за год 400 тысяч евро.

Напомним, что в 2016 году Моутинью помог сборной Португалии выиграть чемпионат Европы впервые в истории страны.

На клубном уровне он также известен по выступлениям за «Спортинг», «Порту» и «Монако». Его статистика – здесь.

Фото: scbraga.pt

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9 комментариев

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Илья Сутурин
интересный игрок, вроде очень известный, на слуху и казалось всегда, что играл хотя бы в одном крутом клубе, открываешь биографию, а там слабенько!
+13
0
+13
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Мадридито
А мог бы спокойно потянуть арабскую лигу(
+6
-1
+5
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Schiaff1no
Ответ Мадридито
А мог бы спокойно потянуть арабскую лигу(
Не для всех деньги определяют будущее. Поиграет спокойно на родине, потом может в тренерский штаб или руководство войдет, адекватный выбор
+4
0
+4
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Slava Vestiaz
помнится в 2014 году Виллаш Боаш уже согласовал переход в Зенит Моутиньо и Фалькао, но внезапно после намёка Светлейшего был ужесточен лимит на 6+5... Про Моутиньо в французской прессе писали что он уже перешел в Зенит из Монако...

А так играл бы Зенит с Гараем в защите, Витселем, Данни и Моутиньо в полузащите, Халком с Фалькао в нападении. Ууух.
+2
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Сергей Орлов
Отличный игрок.
+1
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#SharkTeam
Ответ Мадридито
А мог бы спокойно потянуть арабскую лигу(
А его туда звали?
+1
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Илья Сутурин
Ответ Кузя Гитарист
Да ладно тебе . Отличный футболист , в прайме один из лучших полузащитников в своем амплуа
А я и не говорю что он слабый, в том то и дело, я имел ввиду странно именитых клубов в карьере нет!
+1
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Владислав Цыба
Должен был играть в "Барселоне" времен Райкарда или Пепа, но стоил очень дорого. И переход в "Монако" был грандиозный - там выложили невероятные деньги. Упущено время оказалась для перехода в топ-клуб. Моутиньо - это такой Фабрегас, только более работоспособный.
+1
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Кузя Гитарист
Ответ Илья Сутурин
интересный игрок, вроде очень известный, на слуху и казалось всегда, что играл хотя бы в одном крутом клубе, открываешь биографию, а там слабенько!
Да ладно тебе . Отличный футболист , в прайме один из лучших полузащитников в своем амплуа
0
0
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