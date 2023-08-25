Моутинью перешел в «Брагу». Чемпион Европы получит 400 тысяч евро за год
Жоау Моутинью вернулся в чемпионат Португалии.
36-летний хавбек подписал контракт с «Брагой» до лета 2024 года.
По данным инсайдера Фабрицио Романо, Моутинью, покинувший «Вулверхэмптон» на правах свободного агента, заработает за год 400 тысяч евро.
Напомним, что в 2016 году Моутинью помог сборной Португалии выиграть чемпионат Европы впервые в истории страны.
На клубном уровне он также известен по выступлениям за «Спортинг», «Порту» и «Монако». Его статистика – здесь.
Фото: scbraga.pt
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А так играл бы Зенит с Гараем в защите, Витселем, Данни и Моутиньо в полузащите, Халком с Фалькао в нападении. Ууух.