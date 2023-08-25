Моутинью перешел в «Брагу». Чемпион Европы получит 400 тысяч евро за год

Жоау Моутинью вернулся в чемпионат Португалии.

36-летний хавбек подписал контракт с «Брагой» до лета 2024 года.

По данным инсайдера , Моутинью, покинувший « » на правах свободного агента, заработает за год 400 тысяч евро.

Напомним, что в 2016 году помог сборной Португалии выиграть чемпионат Европы впервые в истории страны.

На клубном уровне он также известен по выступлениям за «Спортинг», « » и «Монако». Его статистика – здесь.

Фото: scbraga.pt

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