«Милан» за 6-7 млн евро купит защитника «Платенсе» Пеллегрино

Теги Милан серия А Италия высшая лига Аргентина возможные трансферы Платенсе Марко Пеллегрино Футбол

«Милан» купит молодого аргентинского защитника Марко Пеллегрино.

«Россонери» уже договорились о контракте с 21-летним футболистом, также имеющим итальянский паспорт и играющим в центре обороны.

«Милан» заплатит 6-7 миллионов евро за Пеллегрино. «Платенсе» также получит небольшой процент от суммы перепродажи игрока.

В 17 матчах за клуб в 2023 году Марко забил 1 гол и заработал 3 желтые карточки. Его подробная статистика – здесь.

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14 комментариев

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Игорь Новиков
Ответ art.shu05@gmail.com
Сомневаюсь. Обычно таланты в 21 стоят 30+ млн
Ну да. Калулу из Лиона в Милан за 500 тысяч. Тшау за сколько там? 5 млн?
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Блуждающий странник
Нормальный вариант на рост. Цена смешная
+5
-2
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art.shu05@gmail.com
Ответ kaka10
Тиаго Силву взяли за 10 млн в своё время
В 2009 10 млн были большие деньги
+2
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Любезный Коссутий
судя по статистике, только полгода, как заигран за основу, а остальное время сидело в дубле.
дороговато, кмк
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hiper74
Не сын ли это знаменитого защитника Маурисио Пеллегрино!?
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FEF2
новое руководство это как прохладный ветер в жару) есть надежда
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hiper74
Ответ art.shu05@gmail.com
Сомневаюсь. Обычно таланты в 21 стоят 30+ млн
Там вся команда стоит 12 млн. Так что цена вполне нормальна.
+1
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kaka10
Ответ art.shu05@gmail.com
Сомневаюсь. Обычно таланты в 21 стоят 30+ млн
Тиаго Силву взяли за 10 млн в своё время
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MinkoffS
Ответ Блуждающий странник
Нормальный вариант на рост. Цена смешная
Человек старше Беллингема, Камавинги или Муссиалы. На какой рост?
6 миллионов - это смешная цена за того, кто на трансфермаркете 400 тысяч стоит? Переплата в 15 раз за того, кто не подходил даже в основу команды из второй лиги чемпионата Аргентины.
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IbraMania
Ответ MinkoffS
Человек старше Беллингема, Камавинги или Муссиалы. На какой рост? 6 миллионов - это смешная цена за того, кто на трансфермаркете 400 тысяч стоит? Переплата в 15 раз за того, кто не подходил даже в основу команды из второй лиги чемпионата Аргентины.
Ну не всем же быть Беллингемами, Камавингами или Муссиалами. Имхо , если такой опытный скаут как Монкада увидел в нем перспективу - то надо брать! Малик Чау вон тоже перед прошлым сезоном переходил за 6-7 млн молодым ноунеймом , а сейчас - лучший ЦЗ команды.
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MinkoffS
Ответ Любезный Коссутий
судя по статистике, только полгода, как заигран за основу, а остальное время сидело в дубле. дороговато, кмк
Полгода заигран за команду из второй лиги чемпионата Аргентины. Это уровень даже не ФНЛ, а скорее даже Медиалиги.
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Святослав Степанов
Ответ MinkoffS
Полгода заигран за команду из второй лиги чемпионата Аргентины. Это уровень даже не ФНЛ, а скорее даже Медиалиги.
не уверен,что уровень ФНЛ выше,чем уровень Медиалиги)
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