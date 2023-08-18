«Милан» за 6-7 млн евро купит защитника «Платенсе» Пеллегрино

«Милан» купит молодого аргентинского защитника Марко Пеллегрино.

«Россонери» уже договорились о контракте с 21-летним футболистом, также имеющим итальянский паспорт и играющим в центре обороны.

« » заплатит 6-7 миллионов евро за Пеллегрино. « » также получит небольшой процент от суммы перепродажи игрока.

В 17 матчах за клуб в 2023 году Марко забил 1 гол и заработал 3 желтые карточки. Его подробная статистика – здесь.

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