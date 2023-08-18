«Милан» за 6-7 млн евро купит защитника «Платенсе» Пеллегрино
«Милан» купит молодого аргентинского защитника Марко Пеллегрино.
«Россонери» уже договорились о контракте с 21-летним футболистом, также имеющим итальянский паспорт и играющим в центре обороны.
«Милан» заплатит 6-7 миллионов евро за Пеллегрино. «Платенсе» также получит небольшой процент от суммы перепродажи игрока.
В 17 матчах за клуб в 2023 году Марко забил 1 гол и заработал 3 желтые карточки. Его подробная статистика – здесь.
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дороговато, кмк
6 миллионов - это смешная цена за того, кто на трансфермаркете 400 тысяч стоит? Переплата в 15 раз за того, кто не подходил даже в основу команды из второй лиги чемпионата Аргентины.