Защитник «Наполи» Руй продлил контракт до 2026-го. Португальцем интересовался «Аль-Наср» Роналду

Мариу Руй продлил контракт с «Наполи».

Новое соглашение португальского защитника с « » действует до лета 2026 года.

выступает за «Наполи» с 2017 года. Этим летом 32-летним защитником интересовался саудовский «Аль-Наср».

В Серии А-2022/23 Руй отметился 6 голевыми передачами в 22 матчах. Его подробная статистика доступна здесь.

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