Защитник «Наполи» Руй продлил контракт до 2026-го. Португальцем интересовался «Аль-Наср» Роналду

Теги Сборная Португалии по футболу серия А Италия Наполи высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Мариу Руй Футбол

Мариу Руй продлил контракт с «Наполи».

Новое соглашение португальского защитника с «Наполи» действует до лета 2026 года.

Мариу Руй выступает за «Наполи» с 2017 года. Этим летом 32-летним защитником интересовался саудовский «Аль-Наср».

В Серии А-2022/23 Руй отметился 6 голевыми передачами в 22 матчах. Его подробная статистика доступна здесь.

Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вадим Белозёров
Пахарь, пригодится для ротации
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
laudrup
Раньше привозил через матч, в последнее время сзади играет аккуратней. Впереди был полезен всегда .
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий