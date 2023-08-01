«Лейпциг» предложил 32 млн евро «Лиону» за трансфер Лукеба. 20-летний защитник согласовал 5-летний контракт

Теги Лион бундеслига Германия лига 1 Франция возможные трансферы РБ Лейпциг Кастелло Лукеба Футбол

Кастелло Лукеба может перейти из «Лиона» в «Лейпциг».

Немецкий клуб предложил 32 миллиона евро за 20-летнего французского защитника.

Сообщается, что Кастелло Лукеба уже согласовал условия личного контракта с «Лейпцигом» на пять лет.

В прошедшем сезоне Лиги 1 футболист провел в составе «Лиона» 34 матча и отметился двумя голами. Подробная статистика игрока доступна здесь.

Ранее «Лейпциг» приобрел нападающего Лои Опенда, заплатив 43-46 миллионов евро «Лансу».

3 комментария

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Антонио Мигачёв
лукеба макеба
+3
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+3
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Акира_1
Значит Йошка к Пепке за соточку.
0
0
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