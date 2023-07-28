Аршавин о том, есть ли смысл Пиняеву переходить в «Зенит»: «Есть, но он сам должен решать. Как игрок он мне симпатичен»

Андрей Аршавин высказался о возможном переходе Сергея Пиняева из «Локомотива» в «Зенит».

– Пиняев – это на данный момент нереальный трансфер для «Зенита»?

– Не знаю. Мне он как игрок симпатичен. А дальше не знаю – захочет ли приобретать его «Зенит» и есть ли такая возможность?

– Есть ли смысл переходить в «Зенит»?

– Я как работник «Зенита» и бывший футболист могу сказать, что есть смысл, с моей точки зрения. Но он сам должен решать, – сказал заместитель генерального директора « » .

Глава «Локо» о тех, кого клуб не намерен продавать летом: «Пиняев, Дзюба и Баринов в этом списке»