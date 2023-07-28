Аршавин о том, есть ли смысл Пиняеву переходить в «Зенит»: «Есть, но он сам должен решать. Как игрок он мне симпатичен»

Теги Локомотив Зенит Андрей Аршавин премьер-лига Россия возможные трансферы Матч ТВ Сергей Пиняев Футбол

Андрей Аршавин высказался о возможном переходе Сергея Пиняева из «Локомотива» в «Зенит».

– Пиняев – это на данный момент нереальный трансфер для «Зенита»?

– Не знаю. Мне он как игрок симпатичен. А дальше не знаю – захочет ли приобретать его «Зенит» и есть ли такая возможность?

– Есть ли смысл Пиняеву переходить в «Зенит»?

– Я как работник «Зенита» и бывший футболист могу сказать, что есть смысл, с моей точки зрения. Но он сам должен решать, – сказал заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин.

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13 комментариев

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Евгений Кузнецов
"смысл есть" - сказал Аршавин. но, не уточнил - какой...
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владимир семенов
Если Зенит и в этом сезоне золото возьмет,а Локо опять в не медалях будет,то скорее всего перейдет
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AuroraBorealis
Ответ владимир семенов
Если Зенит и в этом сезоне золото возьмет,а Локо опять в не медалях будет,то скорее всего перейдет
Да будет так!
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Andrey Yaroslavtsev
Ответ Евгений Кузнецов
"смысл есть" - сказал Аршавин. но, не уточнил - какой...
Какой-то смысл есть.
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freeman123
Ответ pogbadrogba
Он в принципе уже даже сильнее Моста, а потенциально что то наподобие второго Аршавина, которого он кстати напоминает манерой игры🤷‍♂️
Совершенно разная манера игры! Ты вообще видел как играл А.С. Аршавин?)
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Роман Олегов
Ответ freeman123
Совершенно разная манера игры! Ты вообще видел как играл А.С. Аршавин?)
Ну некоторые сходства есть все-таки. Но в целом, соглашусь, скорее, разные манеры игры.
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freeman123
Ответ Роман Олегов
Ну некоторые сходства есть все-таки. Но в целом, соглашусь, скорее, разные манеры игры.
Сходство только в их телосложении и низком центре тяжести, у них даже бег разный Пиняев более на физику с акцентом игрок, а Аршавин на технику. Аршавин такие рывки делал несколько за матч, а Пиняев рывками и живет. Аршавин пасы как рукой давай с закрытыми глазами в любую точку поля
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freeman123
Ответ misha___97
Интересно узнать, какой смысл идти в Зенит? Озолотиться разве что
Как минимум что бы играть в лучшем клубе с лучшим стадионом в стране.
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Роман Олегов
Ответ AuroraBorealis
Да будет так!
Ваше здоровье!
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