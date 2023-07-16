«Пари НН» подписал вратарей Ботнаря и Кукушкина на 3 года

«Пари НН» объявил о трансферах голкиперов Виталия Ботнаря и Ивана Кукушкина.

С обоими вратарями волжане подписали 3-летние контракты.

22-летний – воспитанник «Локомотива», выступал за юношеские сборные России, «Казанку» и « », в составе которого стал победителем лиги. В прошлом сезоне Ботнарь провел 4 матча в Мир .

20-летний – воспитанник академии «Зенита», выступал за «Зенит-2», петербургскую «Звезду» и «Уфу», в составе которой в прошлом сезоне провел 21 игру.