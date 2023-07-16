«Пари НН» подписал вратарей Ботнаря и Кукушкина на 3 года
«Пари НН» объявил о трансферах голкиперов Виталия Ботнаря и Ивана Кукушкина.
С обоими вратарями волжане подписали 3-летние контракты.
22-летний Ботнарь – воспитанник «Локомотива», выступал за юношеские сборные России, «Казанку» и «Торпедо», в составе которого стал победителем Первой лиги. В прошлом сезоне Ботнарь провел 4 матча в Мир РПЛ.
20-летний Кукушкин – воспитанник академии «Зенита», выступал за «Зенит-2», петербургскую «Звезду» и «Уфу», в составе которой в прошлом сезоне провел 21 игру.
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