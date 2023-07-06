Экс-хавбек «Милана» Меркель перешел в «Хатту» из ОАЭ, контракт – на один сезон

Теги высшая лига Турция трансферы высшая лига ОАЭ Александр Меркель Газиантеп Хатта Футбол

Александр Меркель стал игроком «Хатты».

31-летний экс-хавбек сборной Казахстана подписал с клубом из ОАЭ контракт до 31 мая 2024 года.

Последним клубом Меркеля был турецкий «Газиантеп», который он покинул в мае свободным агентом.

Ранее полузащитник также выступал за саудовский «Аль-Файсали», «Хераклес», «Бохум», «Удинезе», «Дженоа», «Милан» и «Уотфорд».

Статистика Меркеля – здесь.

Фото: twitter.com/Hatta_fc/

8 комментариев

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psycho
Вечер в хату
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OlegosB
Поиск: "как правильно заходить в Хатту?"
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Peter Parker
На фото из профиля такой молодой, еще перспективный даже. А сейчас уже во всех смыслах не тот
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Overkiller
Ответ psycho
Вечер в хату
Меркель в радость
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Бухгалтер2021
Почему этот комментарий отображается именно так?
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будет смотрящим в хате
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