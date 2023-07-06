Экс-хавбек «Милана» Меркель перешел в «Хатту» из ОАЭ, контракт – на один сезон
Александр Меркель стал игроком «Хатты».
31-летний экс-хавбек сборной Казахстана подписал с клубом из ОАЭ контракт до 31 мая 2024 года.
Последним клубом Меркеля был турецкий «Газиантеп», который он покинул в мае свободным агентом.
Ранее полузащитник также выступал за саудовский «Аль-Файсали», «Хераклес», «Бохум», «Удинезе», «Дженоа», «Милан» и «Уотфорд».
Статистика Меркеля – здесь.
Фото: twitter.com/Hatta_fc/
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