Экс-хавбек «Милана» Меркель перешел в «Хатту» из ОАЭ, контракт – на один сезон

стал игроком «Хатты».

31-летний экс-хавбек сборной Казахстана подписал с клубом из ОАЭ контракт до 31 мая 2024 года.

Последним клубом Меркеля был турецкий « », который он покинул в мае свободным агентом.

Ранее полузащитник также выступал за саудовский «Аль-Файсали», «Хераклес», «Бохум», «Удинезе», «Дженоа», «Милан» и «Уотфорд».

Статистика Меркеля – здесь.

Фото: twitter.com/Hatta_fc/