Гриллич вернулся в «Хоффенхайм» свободным агентом из «Аякса». Контракт – до 2026 года

Теги высшая лига Нидерланды Аякс бундеслига Германия трансферы Хоффенхайм Флориан Гриллич Футбол

Флориан Гриллич вернулся в «Хоффенхайм» после сезона в «Аяксе».

Полузащитник присоединился к «Хоффенхайму» на правах свободного агента, подписав контракт на 3 года – до июня 2026 года.

Гриллич ранее выступал за «Хоффенхайм» с 2017 по 2022 год, после чего подписал соглашение на один сезон с «Аяксом». В сезоне-2022/23 австриец провел в составе амстердамского клуба 10 матчей в чемпионате Нидерландов. Подробная статистика доступна здесь.

6 комментариев

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Ezra-Matthew Miller
Ответ Спартак Уокер
Средненький игрок явно не для Аякса
нормальный игрок, просто поздно приехал и сам Аякс клоуничал в этом сезоне
+4
0
+4
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Egor Aleksandrovich
показалось)
+3
-1
+2
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impaled
Был сильнейшем игроком Хоффенхайма в позапрошлом сезоне, после ухода посыпался и Хоффенхайм, и сам Гриллич
+1
0
+1
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Спартак Уокер
Средненький игрок явно не для Аякса
0
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Tim Abdullin
когда подписали неправильного Грилиша ))
0
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