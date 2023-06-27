Гриллич вернулся в «Хоффенхайм» свободным агентом из «Аякса». Контракт – до 2026 года

Флориан Гриллич вернулся в «Хоффенхайм» после сезона в «Аяксе».

Полузащитник присоединился к « » на правах свободного агента, подписав контракт на 3 года – до июня 2026 года.

ранее выступал за «Хоффенхайм» с 2017 по 2022 год, после чего подписал соглашение на один сезон с « ». В сезоне-2022/23 австриец провел в составе амстердамского клуба 10 матчей в чемпионате Нидерландов. Подробная статистика доступна здесь.