Гриллич вернулся в «Хоффенхайм» свободным агентом из «Аякса». Контракт – до 2026 года
Флориан Гриллич вернулся в «Хоффенхайм» после сезона в «Аяксе».
Полузащитник присоединился к «Хоффенхайму» на правах свободного агента, подписав контракт на 3 года – до июня 2026 года.
Гриллич ранее выступал за «Хоффенхайм» с 2017 по 2022 год, после чего подписал соглашение на один сезон с «Аяксом». В сезоне-2022/23 австриец провел в составе амстердамского клуба 10 матчей в чемпионате Нидерландов. Подробная статистика доступна здесь.
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