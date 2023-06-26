Эвра о смене владельца «МЮ»: «Можно прекратить этот цирк и найти решение? Мы уже на 20 миль отстаем от «Сити»

Патрис Эвра недоволен затянувшейся продажей «Манчестер Юнайтед».

«Сколько месяцев мы уже обсуждаем эту сделку? С ноября. Думаю, это важно и для фанатов, и для игроков, и, конечно, для Эрика тен Хага, по праву занимающего свой пост.

Мы не знаем, кто станет новым владельцем. Мы уже на 20 миль отстаем от « ». Вопрос сейчас вот в чем: можем ли мы прекратить этот цирк и найти решение, найти нового владельца как можно скорее?

Нам нужно сделать это прямо сейчас, пока не начался сезон – тогда уже будет слишком поздно.

Знаем ли мы, кто уйдет, кто придет? Это несправедливо по отношению к Эрику тен Хагу и создает негативный фон вокруг клуба.

Мы должны все это прекратить, если хотим, чтобы « » вернулся на свое законное место», – сказал бывший защитник клуба в интервью The Times.

В «МЮ» совсем скоро сменится владелец. Похоже, рулить клубом будут катарцы