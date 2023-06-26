Эвра о смене владельца «МЮ»: «Можно прекратить этот цирк и найти решение? Мы уже на 20 миль отстаем от «Сити»

Теги Манчестер Юнайтед Патрис Эвра Манчестер Сити премьер-лига Россия Глейзеры Футбол

Патрис Эвра недоволен затянувшейся продажей «Манчестер Юнайтед».

«Сколько месяцев мы уже обсуждаем эту сделку? С ноября. Думаю, это важно и для фанатов, и для игроков, и, конечно, для Эрика тен Хага, по праву занимающего свой пост.

Мы не знаем, кто станет новым владельцем. Мы уже на 20 миль отстаем от «Манчестер Сити». Вопрос сейчас вот в чем: можем ли мы прекратить этот цирк и найти решение, найти нового владельца как можно скорее?

Нам нужно сделать это прямо сейчас, пока не начался сезон – тогда уже будет слишком поздно.

Знаем ли мы, кто уйдет, кто придет? Это несправедливо по отношению к Эрику тен Хагу и создает негативный фон вокруг клуба.

Мы должны все это прекратить, если хотим, чтобы «Манчестер Юнайтед» вернулся на свое законное место», – сказал бывший защитник клуба в интервью The Times.

В «МЮ» совсем скоро сменится владелец. Похоже, рулить клубом будут катарцы

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16 комментариев

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Люблю Марго Робби
Жаль Эрика, крайним его сделают если МЮ провалится в этом сезоне, даже от балласта в лице Магваера, Марсиаля избавиться не могут, уже не говоря про нормальные трансферы которые нужны как воздух
+15
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+15
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Собиратель хаоса
Ответ _Beast_
Действительно цирк🤦‍♂️ Самый большой Fail в истории АПЛ это продажа клуба евреям которые просто уничтожили все что можно было уничтожить
Тут недавно кто-то писал раскладку. Что Глейзеры провернули сверхудачную сделку и планируют десятикратно на МЮ навариться. А спортивная часть их мало волнует. Это спекулянты.
+6
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+6
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НАВАЛЬНЫЙ
Скорее на 20 световых лет
+8
-7
+1
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_Beast_
Действительно цирк🤦‍♂️
Самый большой Fail в истории АПЛ это продажа клуба евреям которые просто уничтожили все что можно было уничтожить
+1
0
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Александр Колосов
Не просто цирк, а цирк уродов. Вот во что мой любимый клуб превратился под руководством Глейзеров. Верю в Тен Хага, он там походу один адекватный в руководстве остался
+1
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Ivan Orlov
Ответ НАВАЛЬНЫЙ
Скорее на 20 световых лет
Парсеков
+1
0
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Евгений Громов 22
Прочитал: Зарема о смене владельцев МЮ и чай колом встал в горле)
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Faust Doc
Это заговор! Надо сниматься!
Гы гы гы
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ОлегГуннар
Есть ощущение что этим летом в МЮ возьмут только одного полузащитника. Договориться нормально ни с кем не могут, бюджет неизвестен. Эта затянувшаяся продажа действительно бьёт по коленям. Следующий сезон может сложиться очень печально.
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Ola BP
20 миль? А Эвра оптимист)
Сити - лучший клуб мира по своим внутренним процессам.
Быстро покупает игроков, легко отпускает, никаких скандалов. Лидеров заменяет новыми игроками вообще безболезненно. Владельцы не лезут в процессы и выполняют желания тренерского штаба.
Любой клуб мира должен стремиться к такому.
Понятно, что взлетели они благодаря махинациям со спонсорами, тупо спонсировав сами себя.
Но в данный момент они всё делают идеально.
Богаты клубов море, но лишь Сити максимально идеален.
+1
-1
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_Beast_
Ответ Собиратель хаоса
Тут недавно кто-то писал раскладку. Что Глейзеры провернули сверхудачную сделку и планируют десятикратно на МЮ навариться. А спортивная часть их мало волнует. Это спекулянты.
Так и получается.. взяли за 800м продадут да 6B вогнали клуб в долги и разрушили инфраструктуру
С точки зрения навара они гении
Но с другой стороны все их презирают
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Александр Колосов
Ответ Faust Doc
Это заговор! Надо сниматься! Гы гы гы
Написал херню и рад
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Faust Doc
Ответ Александр Колосов
Написал херню и рад
Не злись о мудрейший!
Гы гы гы
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