Эвра о смене владельца «МЮ»: «Можно прекратить этот цирк и найти решение? Мы уже на 20 миль отстаем от «Сити»
Патрис Эвра недоволен затянувшейся продажей «Манчестер Юнайтед».
«Сколько месяцев мы уже обсуждаем эту сделку? С ноября. Думаю, это важно и для фанатов, и для игроков, и, конечно, для Эрика тен Хага, по праву занимающего свой пост.
Мы не знаем, кто станет новым владельцем. Мы уже на 20 миль отстаем от «Манчестер Сити». Вопрос сейчас вот в чем: можем ли мы прекратить этот цирк и найти решение, найти нового владельца как можно скорее?
Нам нужно сделать это прямо сейчас, пока не начался сезон – тогда уже будет слишком поздно.
Знаем ли мы, кто уйдет, кто придет? Это несправедливо по отношению к Эрику тен Хагу и создает негативный фон вокруг клуба.
Мы должны все это прекратить, если хотим, чтобы «Манчестер Юнайтед» вернулся на свое законное место», – сказал бывший защитник клуба в интервью The Times.
В «МЮ» совсем скоро сменится владелец. Похоже, рулить клубом будут катарцы
Самый большой Fail в истории АПЛ это продажа клуба евреям которые просто уничтожили все что можно было уничтожить
Гы гы гы
Сити - лучший клуб мира по своим внутренним процессам.
Быстро покупает игроков, легко отпускает, никаких скандалов. Лидеров заменяет новыми игроками вообще безболезненно. Владельцы не лезут в процессы и выполняют желания тренерского штаба.
Любой клуб мира должен стремиться к такому.
Понятно, что взлетели они благодаря махинациям со спонсорами, тупо спонсировав сами себя.
Но в данный момент они всё делают идеально.
Богаты клубов море, но лишь Сити максимально идеален.
С точки зрения навара они гении
Но с другой стороны все их презирают
Гы гы гы