Вагнер Лав готов вернуться в ЦСКА: «С этим клубом связано лучшее время в его карьере»

Теги ЦСКА Вагнер Лав премьер-лига Россия Эвандро Феррейра агент агенты Футбол

Агент Вагнера Лава заявил о готовности бразильца вернуться в Мир РПЛ.

«Я неоднократно говорил, Вагнер Лав всегда готов вернуться в в Россию и в ЦСКА. С этим клубом связано лучшее время в его карьере.

Последние контакты с ЦСКА? Летом 2020-го, трансфер был очень близок, после чего мы не общались с ЦСКА», – заявил Эвандро Феррейра.

Вагнер Лав выступал за ЦСКА в 2004-2013 годах.  Бразилец является трехкратным чемпионом России и шестикратным обладателем Кубка страны.

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12 комментариев

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Красный чай
Ждал эту новость) а его наверное теперь и в Москву то не выпустят будет за Ростов или факел играть
+28
-2
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TaR
Вот настоящий Вагнер
+16
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Фут.Боль
Вот это вброс.Очень уместно.
+8
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Shadow1882
Хотелось бы, чтобы закончил карьеру у нас, конечно, но и просто было бы здорово, устройся он на какую-нибудь скаутскую должность в ЦСКА. Хотя бы юбилейный матч сыграть через пару лет
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Барыга блинами
Вовремя и к месту)
+1
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Lewando
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Заборостроитель
На замену Чалову?
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Владислав Укропенко
так, стоп...
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Рязанский самбист
И не благодарите :
сегодня, 09:54 | К новости «Интер» и де Врей продлили контракт до 2025 года (Фабрицио Романо)-3
Рязанский Самбист
Сегодня кстати 3 года с того момента, как Вагнер лав не смог договориться о контракте с ЦСКА. Это было 24 июня 2020 года и заслуживает новости.
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Остап Бендер
Офигенная новость!😂😂😂
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Кто составил коспекты Лобановского?
В ходе переговоров заставят подписать контракт с МО РФ.
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Барсик Юрана
Ответ Lewando
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