Эдгард Запашный: «Не верю, что футбол в России умрет – слишком большая любовь у болельщиков. Мяч гоняют почти в каждом дворе»

Эдгард Запашный уверен, что футбол в России не умрет, несмотря на санкции.

– Что думаете об отстранении российского футбола?

– Футбол остается самой популярной игрой в России. Время от времени показывают интервью покойного Владимира Жириновского, где он говорит, что наш футбол надо похоронить. Я с этим категорически не согласен при всем уважении к Владимиру Вольфовичу. Надо делать все необходимое, чтобы про футбол мы точно так же говорили, как про наш хоккей.

– Сам футбол за это время не умрет?

– Нет, 100%, потому что любовь к игре не умрет. А вот уровень может упасть, подняться. Но я не верю, что футбол умрет в России, слишком большая любовь к нему у болельщиков. У нас мяч гоняют почти в каждом дворе. Но нужно что‑то делать с детским футболом, а не говорить об этой проблеме, – сказал гендиректор Большого Московского государственного цирка.