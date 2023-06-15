Эдгард Запашный: «Не верю, что футбол в России умрет – слишком большая любовь у болельщиков. Мяч гоняют почти в каждом дворе»
Эдгард Запашный уверен, что футбол в России не умрет, несмотря на санкции.
– Что думаете об отстранении российского футбола?
– Футбол остается самой популярной игрой в России. Время от времени показывают интервью покойного Владимира Жириновского, где он говорит, что наш футбол надо похоронить. Я с этим категорически не согласен при всем уважении к Владимиру Вольфовичу. Надо делать все необходимое, чтобы про футбол мы точно так же говорили, как про наш хоккей.
– Сам футбол за это время не умрет?
– Нет, 100%, потому что любовь к игре не умрет. А вот уровень может упасть, подняться. Но я не верю, что футбол умрет в России, слишком большая любовь к нему у болельщиков. У нас мяч гоняют почти в каждом дворе. Но нужно что‑то делать с детским футболом, а не говорить об этой проблеме, – сказал гендиректор Большого Московского государственного цирка.
Нет, я люблю цирк, но другой, там где клоуны (великая профессия), акробаты, жанглеры и мимы и др. прекрасные артисты. Но не дрессировщики.
Моё мнение.