Эдгард Запашный: «Не верю, что футбол в России умрет – слишком большая любовь у болельщиков. Мяч гоняют почти в каждом дворе»

Теги премьер-лига Россия детский футбол Владимир Жириновский Эдгард Запашный Матч ТВ Футбол

Эдгард Запашный уверен, что футбол в России не умрет, несмотря на санкции.

– Что думаете об отстранении российского футбола?

– Футбол остается самой популярной игрой в России. Время от времени показывают интервью покойного Владимира Жириновского, где он говорит, что наш футбол надо похоронить. Я с этим категорически не согласен при всем уважении к Владимиру Вольфовичу. Надо делать все необходимое, чтобы про футбол мы точно так же говорили, как про наш хоккей.

– Сам футбол за это время не умрет?

– Нет, 100%, потому что любовь к игре не умрет. А вот уровень может упасть, подняться. Но я не верю, что футбол умрет в России, слишком большая любовь к нему у болельщиков. У нас мяч гоняют почти в каждом дворе. Но нужно что‑то делать с детским футболом, а не говорить об этой проблеме, – сказал гендиректор Большого Московского государственного цирка.

10 комментариев

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serginn
Давно во дворе-то был? Если там что и гоняют, то точно не мяч.
+13
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Ковид 07.10.52
Он только что из Бразилии...дворы с пляжем перепутал...
+7
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Albert Rrahmani
я из глубинки Татарстана. буквально пару лет назад практически регулярно выходил на улицу и играл в футбол. не знаю, с чем это связано, но теперь в футбол здесь играют довольно редко, и то только малые дети, а местный стадион используется только для праздников, но если раз в два года и проводят какое-то соревнование, то это на настолько любительском уровне, что можно забить рукой, а никто и глазом не моргнет. а вот что будет через годы или десятилетия, явно ничего хорошего...
+5
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+5
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Сергей Жарковский
Тигр укусил? В каких дворах в футбол играют теперь?!
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Romeo Yankovich
конечно не умрёт, его просто горе чиновники убьют. а это не одно и то же
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like a boss
Ненавижу цирки с животными. Это издевательство над бедными созданиями. Не для того их природа создала, чтобы они измученные выступали перед гогочущей публикой. Для животных это огромный стресс и страдания. Эти живодеры заслужили, чтобы их все звери загрызли, но боюсь, что после таких инцидентов их (животных, а не живодеров, к сожалению) усыпляют, что неправильно.
Нет, я люблю цирк, но другой, там где клоуны (великая профессия), акробаты, жанглеры и мимы и др. прекрасные артисты. Но не дрессировщики.
Моё мнение.
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horhe luis borhes
Цирк приехал...
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KOT_B_yHTAX
голову в пасть львам не в каждом дворе суют)
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Dr. Heisenberg
У них даже здесь альтернативная реальность.
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