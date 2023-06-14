Футбольный сезон 2022-2023 годов официально завершен, но завершили его только мужчины. У женщин в футбольной Суперлиге соревнования в полном разгаре и в ближайшую субботу 17 июня нам болельщикам предстоит стать свидетелями одного из центральных матчей сезона. Суперкубок России разыграют женские команды: действующий чемпион страны «Зенит» из Санкт-Петербурга и обладатель Кубка России московский ЦСКА . Матч состоится в Москве на стадионе ВЭБ Арена, начало в 19:00 по московскому времени.

История женского футбольного клуба ЦСКА сравнительно небогатая, как и вся история женского футбола страны. Впервые клуб был создан в 1990 году, но просуществовал недолго, причина в отсутствии финансирования. Воссоздана была команда в 2016 году в своем нынешнем названии, а в с 2017 года находится в структуре ПФК ЦСКА. Тут же пришел первый успех, в том же 2017 году команда стала обладателем Кубка России. Высшего своего достижения футболистки армейского клуба добились в сезонах 2019 и 2021 годов, когда дважды подряд выиграли чемпионат страны.

Команду с 2016 года неизменно возглавляет Сергей Зиновьев. В составе в основном представлены российские футболистки, одной из наиболее известных является голкипер Эльвира Тодуа. В пятерку лучших бомбардиров Суперлиги в текущем сезоне входят сразу двое игроков команды: нападающая Габриэль Онгене из Камеруна и играющая в обороне Навена Дамьянович из Сербии, на счету обеих по девять забитых мячей. В чемпионате после 13 туров ЦСКА идет на второй позиции. Представляем вашему вниманию результаты последних трех матчей команды.

Суперлига. 10.06.2023, «Крылья Советов» (ж) — ЦСКА (ж) — 0 : 7

Суперлига. 04.06.2023, ЦСКА (ж) — «Динамо» (ж) — 2 : 1

Суперлига. 28.05.2023, ЦСКА (ж) — «Зенит» (ж) — 0 : 2

У женской футбольной команды «Зенит» история еще короче, чем у предстоящих соперниц. Клуб был создан в 2020 году под крылом ФК «Зенит» и сразу принял участие в российской Суперлиге вместо расформированного ижевского «Торпедо». Первые успехи пришли уже на следующий год. Команда с берегов Невы ворвалась в элиту и стала бронзовым призером страны. Дальше — больше, в 2022 году она выиграла золотые медали. Два последних сезона подряд женский «Зенит» играет в финалах Кубка России, но эта вершина команде пока не покорилась.

Главным тренером сразу в 2020 году была назначена Ольга Порядина. Ранее одна долгое время работала с юношескими и молодежными командами страны, через нее прошли и многие нынешние футболистки. Шестеро из них входят в основной состав национальной сборной. Среди бомбардиров и в Санкт-Петербурге выделяются представительницы других стран. Нападающая Ана Диаш из Португалии является лидером гонки снайперов чемпионата, на ее счету тринадцать забитых мячей. Полька Габриэла Гживиньска, играющая в полузащите, забила девять. «Зенит» возглавляет турнирную таблицу Суперлиги. Перед вами три последних результата матчей с участием команды.

Суперлига. 10.06.2023, «Зенит» (ж) — «Краснодар» (ж) — 2 : 1

Суперлига. 04.06.2023, «Крылья Советов» (ж) — «Зенит» (ж) — 0 : 8

Суперлига. 28.05.2023, ЦСКА (ж) — «Зенит» (ж) — 0 : 2

Прогноз на матч ЦСКА (ж) — Зенит (ж)

История встреч команд насчитывает десять матчей, девять из них были сыграны в рамках Суперлиги. В трех верх брали москвички, четыре матча выиграли представительницы Северной столицы, еще три поединка закончились вничью. Представляем результаты последних трех матчей команд между собой.

Суперлига. 28.05.2023, ЦСКА (ж) — «Зенит» (ж) — 0 : 2

Кубок России. 04.11.2022, «Зенит» (ж) — ЦСКА (ж) — 1 : 2

Суперлига. 22.10.2022, «Зенит» (ж) — ЦСКА (ж) — 1 : 1

Последний на сегодняшний матч соперницы провели в конце мая в Москве. В нем футболистки «Зенита» выглядели очень уверенно. Многие склоняются к их победе и на этот раз, хотя разрыв в коэффициентах букмекеров небольшой. Winline предлагает на победу «Зенита» коэффициент 2,50, успех москвичек оценивается коэффициентом 3,20, на ничью в основное время матча коэффициент 2,90.

Где смотреть финал Суперкубка России среди женщин 2023

Матчу уделяется большое внимание как со стороны средств массовой информации, так и со стороны болельщиков, которые могут рассчитывать еще и на концертную программу. Поэтому неудивительно, что показ поединка будет осуществлен в прямом эфире на центральном спортивном канале «Матч ТВ». Трансляция начнется за полчаса до стартового свистка в 18:30 по московскому времени.